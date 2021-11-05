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2021台北國際旅展今登場 新北打造耶誕氣息展館

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
台北國際旅展即日起至11月8日在台北南港展覽館登場，新北館將展館打造成具濃濃耶誕市集風格面貌。圖／新北市觀旅局提供
台北國際旅展即日起至11月8日在台北南港展覽館登場，新北館將展館打造成具濃濃耶誕市集風格面貌。圖／新北市觀旅局提供

台北國際旅展即日起至11月8日在台北南港展覽館登場，新北市觀光旅遊局局長蔣志薇表示，新北館除了延續「EXPLORE無限新北」主題，更將展館打造成具濃濃耶誕市集風格面貌，並運用水幕打造城堡舞台，同時邀請新北優質業者推出旅展限定、五倍券優惠等豐富好康。

蔣志薇表示，「2021台北國際旅展」接近12月耶誕佳節，為了讓民眾在冬季也能體驗多元的新北遊程及觀光資源，觀旅局邀請「新北歡樂耶誕城」周邊飯店業者、觀光工廠、OK旅遊旅行業者等8家以上特色業者共同參展，推出許多耶誕主題方案。

其中鄰近「新北歡樂耶誕城」燈區的「新板傑仕堡有氧酒店」規劃了「傑仕堡迎聖誕活動」，入住雙人客房還含自助早餐，旅展優惠價每人只要2,000元起，還加贈夢幻氣泡酒；大小朋友最愛的「卡滋爆米花觀光工廠樂園」則推出旅展限定經典桶裝爆米花任選3桶只要299元；獲得金質旅遊的「宏祥旅行社」則推出「2021最強聖誕巴士趴趴GO」兩天一夜行程，一人最低只要3390元。

推廣無障礙旅遊的「多扶旅行社」則首創「溫泉太極行程」，旅展現場現折1000元，每人優惠價4980元；還有探險路上的守護者「趣健行旅行社」祭出許多五倍券優惠方案，像是五人團體報名淡蘭古道行程，第六人即可免費參與；「印地安皮革創意工場」則是首次參展的優質觀光工廠，只要使用振興五倍券，旅展現場所有商品都可享8折優惠，再加碼滿千送百。

除了業者推出的旅展好康優惠外，蔣志薇表示，為迎接即將到來的耶誕佳節，這次新北館在展館設計上，以「夢幻耶誕」為整體概念，打造出耶誕市集的浪漫氛圍，不僅將小木屋元素帶入展場，還結合了城堡設計，希望因為疫情影響而無法出國的民眾來到新北館，也能感受沉浸在異國風情的耶誕歡樂氣氛中。除此之外，本次新北館的亮點之一則是結合水幕效果打造的城堡舞台，搭配投影技術，讓「新北歡樂耶誕城」的桑塔熊形象出現在民眾面前，為新北館增添奇幻與童趣感。

旅展 觀光工廠

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