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心理健康才能更美！Jo Malone世界友善日送香氛驚喜禮

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London與邱澤，呼籲大家關心心理健康。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London與邱澤，呼籲大家關心心理健康。圖／Jo Malone London提供

在生活壓力大的現代，許多人都有心理問題，但不一定每個人都會重視心理問題，Jo Malone London投注關心於每個人心理健康，搭配11月13日世界友善日（World Kindness Day），在台灣發起「世界友善日 點亮心光計畫（Shining A Light）」計畫，從11月8～13日，只要到Jo Malone全台專門店，填寫顧客基本資料與加入官方LINE帳號，免費領取香氛驚喜禮與關懷小卡。

Jo Malone特別邀請品牌好友邱澤一起加入呼應，以點燃蠟燭為主題，因為根據相關資料，全球有四分之一的人，一生都曾受過心理健康的問題，品牌從2012年起，就支持心理健康相關的慈善機構，已累積捐贈超過250萬英鎊(約9600萬台幣)，幫助人們提高並正視心理健康相關的問題。

除了到店上填寫資料可以免費獲得香氛驚喜禮外，活動期間，消費不限金額，另可獲贈迷你香氛工藝蠟燭乙個及世界友善日小卡，每天數量有限，送完為止。

Jo Malone London與邱澤，呼籲大家關心心理健康。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London與邱澤，呼籲大家關心心理健康。圖／Jo Malone London提供

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