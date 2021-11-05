心理健康才能更美！Jo Malone世界友善日送香氛驚喜禮

在生活壓力大的現代，許多人都有心理問題，但不一定每個人都會重視心理問題，Jo Malone London投注關心於每個人心理健康，搭配11月13日世界友善日（World Kindness Day），在台灣發起「世界友善日 點亮心光計畫（Shining A Light）」計畫，從11月8～13日，只要到Jo Malone全台專門店，填寫顧客基本資料與加入官方LINE帳號，免費領取香氛驚喜禮與關懷小卡。

Jo Malone特別邀請品牌好友邱澤一起加入呼應，以點燃蠟燭為主題，因為根據相關資料，全球有四分之一的人，一生都曾受過心理健康的問題，品牌從2012年起，就支持心理健康相關的慈善機構，已累積捐贈超過250萬英鎊(約9600萬台幣)，幫助人們提高並正視心理健康相關的問題。