內行必買！網路大數據看雙11消費者最想購入的十大美妝保養品

誰能來拉住我的手！

傳說中可怕的剁手日又到了！隨著年末將至，雙11的坑你準備躺好躺滿了嗎？隨著各家業者跟上雙11採購風潮，下殺打折、組合優惠、買十送十、滿千送百、回饋點數，只有你買不夠的東西，沒有業者送不出的好康！這幾天女孩們的荷包都要管不住了，從衣服、包包到不可或缺的保養品、美妝品，讓自己「直接在一個美的國度」～

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看網友雙11討論度最高、最需要、最想要囤貨的美妝品、保養品種類有哪些，下手要快，晚了就只能說掰掰啦！

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保濕補水、緊緻拉提缺一不可「保養聖物」

TOP5 臉部乳液/乳霜/面霜

不僅衣服要換季，保養品也是要換季的，冬天乾冷的空氣把臉上的水分都吹走，加上洗澡常用過熱的水，也會讓臉上的水分流失，這時補充水分就不夠了，必須再擦上乳液保濕。

乳液除了有保濕的效果外，其質地偏向厚，富含油脂，能補充皮膚中缺少的油分，讓膚況達到油水平衡的狀態。沒想到貴婦品牌LA MER海洋拉娜在雙11竟然有推出活動，不僅刷LINE PAY有6%回饋，買滿5,000即享有滿額禮，趁著雙11盡情享受貴婦保養法吧！

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TOP4 精華液

聽到精華液可以說是又愛又恨，愛它顯著的效果，恨它高昂的價錢，與眼部保養品一樣，容量小又貴，不過精華液之所以會受歡迎莫過於容易被皮膚吸收，添加高濃度精華效果更加明顯。

精華液通常主打修護肌膚、美白等特定功效，SK-II「青春露」縮小毛孔還能鎮靜肌膚，趁著東森購物網「雙11嗨購節」原本230ml6,250元，折價變成2,763元；人見人愛的倩碧官網也推出熱門商品「超激光勻淨白淡斑精粹」30ml買一送一，原價5,200直接5折變2,600！還不趕快搶起來！

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TOP3 化妝水

化妝水可以說是家家戶戶必備保養品吧，洗完臉最基本的保養就是使用化妝水，不僅是所有保養品的基底，有再次清潔皮膚的功效，有些人甚至會拿來濕敷。

我相信女孩兒最快使用完的保養品非化妝水莫屬，不僅單價是所有保養品中最便宜，同時容量也最大，常常捨不得使用精華液就會用化妝水濕敷，因此消耗程度可以說是所有品項中最快速的，可想而知一定會成為雙11必買清單。

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TOP2 面膜

面膜可以說是許多懶人的救星，擦完化妝水後只要敷上面膜15-20分鐘，皮膚有如重生般散發出動人的水潤感，不僅如此許多女星參加重大典禮前也會敷上面膜維持水潤肌膚。

每個女孩化妝櫃裡一定擁有許多功效的面膜交替使用，不過每次買面膜想要不同功效還要大量採買，若沒有優惠活動真的非常傷荷包，也難怪有優惠活動時大家都會瘋狂採購面膜，把家裡囤滿。

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TOP1 眼部保養/眼霜/眼膜

許多人可能想說眼霜怎麼會排在第一名，人家常說女生的年紀可以從眼睛透露出來，一個微笑眼角的魚尾紋、眼下細紋常常讓化妝品卡粉，如此重要的靈魂之窗怎能不好好保養！

小小一罐眼霜動輒好幾千元，昂貴的價格時常讓人下不了手，尤其買了之後更是捨不得用，趁著雙11雅詩蘭黛官網推出優惠，眼霜組合買到絕對划算，一大三小的眼霜組合價值5,200，活動價只要2,600，把半年甚至一年份的量趁這次買齊，一起保持少女的眼睛！

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化妝台上永遠少一支「美妝神器」

TOP5 定妝-蜜粉/定妝噴霧

好不容易畫好全妝，卻漏掉最後一個定妝的步驟，踏出家門那可就是崩壞的開始，夏天大流汗、出油、冬天太乾冷，下雨、落淚、落水（？），一切的完美就會毀於一旦，真的母湯啊母湯～

因此雙11的出現造福萬千少女，小至蜜粉、大至定妝噴霧，可說是女孩們化妝包裡必備的一款救命神器，比較各家優惠打到骨折、精打細算，買到手段都不為過。

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TOP4 遮瑕-遮瑕膏/遮瑕乳

「一白遮三醜」如果白已經救不回，當然「遮醜」可就不能輸，大家臉上肯定少不了一點小雀斑、小痘痘甚至垂到下巴的黑眼圈，靠一般底妝只能遮個三、四成，距離肌膚完美這段路，就得讓遮瑕膏來讓你達陣！

遮來遮去拍拍拍，遮瑕膏默默地消耗，雙11來臨當然要下手不一樣的，專櫃美妝品牌M.A.C.於官網推出雙11優惠，遮瑕盤只要1,350，有六個顏色實在太划算了，平時下不了手的專櫃貨，荷包掏空都想要入手啊～

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TOP3 眼妝-眼影盤

打好底妝、遮好瑕疵，眼睛「靈魂之窗」可不能漏掉，小從單顆眼影，到4色、8色甚至16色、32色，不說還以為是小朋友彩色筆大賽（誤）。

眼影盤的種類多樣，珠光、霧面、粉質細緻度、顯色度通通都是考量重點，想要無辜大眼、陷阱妹風還是霸氣御姊，一個色系就能改變Style，所以說眼影盤哪有夠的一天，雙11不把缺額補齊，更待何時！

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TOP2 唇妝-口紅/唇膏

相信許多女孩的化妝台上永遠少一條唇膏！每天上班、上課，有時候早起遲到，或是根本懶得化妝，只要唇膏擦上，死白的唇色瞬間活了過來，直接氣色滿分。

而且每天精心的穿搭，偶爾要粉嫩少女風、跑趴來個性感紅唇風、約會配合心機風，一個口紅、唇膏就能畫龍點睛，而且每個色系都要搭配不同的妝容，你說沒來個10支、20支那怎麼可以！把握雙11優惠下殺，必須買到不要不要的啊～

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TOP1 底妝產品

要說臉部化妝用量最大的絕對就是底妝了！臉就是最大的「畫布」，要打好底才能畫好妝，想要韓系小姐姐的輕透奶油肌、零瑕疵的霧面肌、還是美式濃妝的魅惑妝感，各種粉底樣式應有盡有。

想要有好氣色，好的粉底不可或缺，每天抹一下、擦一下，很快就消耗完了，不趁現在多買一點真對不起自己！東森購物網「雙11嗨購節」雅詩蘭黛持妝粉底30ml+淨妍潔顏露30ml一起購買，市價2,200這次只要1,111；倩碧官網全館9折，想要入手備受網友好評的「神奇精華粉底液」快趁現在吧～

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年01月01日至2021年11月01日，共11個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『雙11網友熱議最想買的商品種類』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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