用水庫淤泥、廢棄物創作 黃天虎「華麗轉身」新營展出

出身鹽分地帶台南七股農家的藝術家黃天虎，有感於環保意識及極端氣候的影響，以藝術創作來喚醒大眾節約水資源、愛惜地球的自然資源為媒材，通過循環經濟的理念，將水庫抽出的淤泥、建築廢棄物、工廠多餘廢料等運用東方的意識形態以西方表現方式來展現後現代藝術氛圍。

藝術家黃天虎從樹脂化學工廠退休後，再重返校園修習美術系碩士學業畢業，因具有環保相關證照且對環保議題特別有所感悟，認為在資訊科技發達的現今，日益嚴重且全球關注的「暖化與再利用」等環保問題，為多姿多彩的文明生活上蒙了一層陰影。

他聚焦在環保議題中的「減廢」，所謂減廢，定義為「減少廢棄物的產生，而再利用廢棄物」。黃天虎認為藝術家「減廢」的能力，也勝過其他領域的專家，這是時代契機給予藝術另類價值。藉此理念為創作依據，他把廢棄物當作免費的藝術創作材料，轉換應用在作品當中。

他常利用既成物的泥土、植物、蓮蓬等素材及廢棄物種的鐵片、鋁箔當作創作媒材融入到作者的創作作品中。作品中採用既成物水庫所抽取出的淤泥做為基材加入油彩或壓克力膠彩、水墨等顏料來表現多姿多采的藝術作品。

黃天虎藉著探索新的表現方式，尋找另一種不可表現的事物感覺，進而顯現出不可見物，用哲學的語言來探索藝術，先解構再建構，如綜合媒材、現成物或廢棄物，在經過拆解處理、在組裝重創程序後即又另一完成作品的生命。