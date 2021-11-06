龐畢度913行動藝術車計畫圓滿完成 文化部、企業為偏鄉學童種下美學種子

玩樂中學習，龐畢度美學程課融入學童生活。圖／聯合數位文創提供

聯合數位文創引進法國「巴黎龐畢度行動藝術列車」為台灣學子紮根美學基礎，今年在文化部及多家企業公益支持下，順利完成15場次偏鄉公益兒童藝術教育課程，將藝術教育的學習影響力由學員擴散至各校園教師及學員。

去年起國內各行各業均遭受新冠肺炎疫情嚴重衝擊，文化部為振興藝文產業，特別提出「文化部辦理受嚴重特殊傳染性肺炎影響後藝文振興方案」，幫助因受新冠肺炎疫情影響之藝文團體。聯合數位文創以「龐畢度兒童藝術教育913行動藝術車計畫」獲得文化部支持。

同時，此計劃亦獲得包括上海商銀文教基金會、台新銀行、立榮航空、財團法人聯合信用卡處理中心、恩典企業社、智邦藝術基金會、臺北文創、麗寶文化藝術基金會等多家企業機構響應，為偏鄉學童埋下了一顆希望的種子。

龐畢度行動藝術列車為學童種下美學種子。圖／聯合數位文創提供

聯合數位文創表示，「龐畢度兒童藝術教育913行動藝術車計畫」於今年上半年全速開動，赴彰化縣、南投縣、澎湖縣、臺東縣（蘭嶼）、屏東縣等地偏鄉小學執行，共計在5所學校舉辦15場次，逾450名教師與學員完成課程，廣受校方及學員好評。

偏鄉學童能夠獲得的資源遠低於都會學童，聯合數位文創秉持對於翻轉教育的信念，自2019年起與巴黎龐畢度藝術中心展開為期三年的「巴黎龐畢度行動藝術列車」計劃，為偏鄉學童創造無限個夢想。

「龐畢度兒童藝術教育913行動藝術車計畫」讓偏鄉學童更有勇氣去實現夢想，同時擴大自己的視野，此次課程中有位學童過去並不了解法國這個國家，但他在課程後在他的作品旁留下了一張字條，寫著「我去過法國」，表達自己對於課程的感動與對未來的無限想像，令人印象深刻。