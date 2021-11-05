音樂家、私房管家導覽 「打開台北」近百秘境今起預約

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
台北表演藝術中心將為「打開台北」首次打開大門供公眾參觀。圖／打開台北提供
台北表演藝術中心將為「打開台北」首次打開大門供公眾參觀。圖／打開台北提供

「打開台北」又來了！去年打開73個私密城市空間、吸引3萬人參加的「Open House Taipei—打開台北」活動，將於27、28日再度登場，預計打開包括草山水道系統等90個城市空間，包括首次對公眾開放的台北表演藝術中心、草山水道系統、台北一○一SKY PARK，以及政委唐鳳位於創社會創新實驗中心的辦公室。今年活動改採登記抽籤制，今天(5日)起開放線上報名登記，12日公布抽籤結果。

Open House起源於1992年的英國倫敦，全球累積50個城市響應，每年總參觀人次達200萬。這是「打開台北」第二年舉辦，新竹市也在今年加入，取得Open House 倫敦總部的認證，於12月11、12日兩天「打開新竹」，打開新竹60個秘境空間。

「打開台北」創辦人徐千捷表示，舉辦此一活動希望讓民眾思考「如何讓城市更美好。」去年許多熱門空間如晶華酒店總統套房開放登記便秒殺，因此這次改用抽籤，但也開放現場排隊參觀。

「我們形塑了建築，建築也形塑了我們。」台北市長柯文哲表示，這幾年台北打造了台北流行音樂中心與台北表演藝術中心，這些建築也會慢慢影響台北和台北人的形式與作風。「我們和建築是互動關係」，他希望透過打開這些平常不開放的城市空間，讓民眾了解建築背後的故事。

此次「打開台北」打開許多從未開放或民眾不知如何進入的秘境空間。如全台灣第一個設置自來水水管橋的水道系統「草山水道系統」，絕美如詩、位於大馬路旁卻鮮為人知，被稱為「隱藏的藍寶石」。位於台北一○一35樓的SKY PARK，是全球第一座與IKEA合作商業家具租賃的空間，平日僅供租戶專屬使用，此次首度打開大門。台北國家音樂廳甚至邀來小提琴家魏靖儀當導覽，為大家介紹小提琴演奏家演出站位的秘密。

去年秒殺的晶華酒店，今年除了再度打開總統套房，由資深私人管家親自分享為好萊塢名人及政商名流服務的精采故事外；更精心策畫了另類的食藝導覽體驗，由具有近30年豐富中餐管理經驗的現任故宮晶華執行總監/食藝文解說員導師楊惠曼，親自為大家介紹由設計師橋本夕紀夫(Hashimoto Yukio)操刀的晶華軒中餐廳，同時也將以故宮晶華最為人熟知的國寶宴料理為題，和與會者分享經典饗宴背後的歷史故事與風華記憶。

●「打開台北」網站: https://www.opentaipei.org/

北投中心新村是「打開台北」Open House Taipei打開的秘境之一。圖／打開台北提供
北投中心新村是「打開台北」Open House Taipei打開的秘境之一。圖／打開台北提供
晶華酒店今年再度打開總統套房，由資深私人管家親自分享為好萊塢名人及政商名流服務的精采故事。圖／晶華酒店提供
晶華酒店今年再度打開總統套房，由資深私人管家親自分享為好萊塢名人及政商名流服務的精采故事。圖／晶華酒店提供
草山水道系統是「打開台北」Open House Taipei打開的秘境之一。圖／打開台北提供
草山水道系統是「打開台北」Open House Taipei打開的秘境之一。圖／打開台北提供
台北101為「打開台北」Open House Taipei打開平時不開放的租戶私密空間。圖／打開台北提供
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建築 新竹

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