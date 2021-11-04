送和牛堡排、炸蟹鉗！串家物語加碼「起司美食」吃到飽
來自日本大阪的串炸吃到飽餐廳「串家物語」，今年秋天首度推出起司主題活動「起司療癒食光」，提供各式起司蛋糕、起司串炸、起司義大利麵，還有假日限定的莫扎瑞拉起司條。配合振興五倍券，凡使用500元面額5倍券，即可折抵一人餐費，消費滿額還加贈關山好米，參與活動還可免費加贈和牛漢堡排或黃金炸蟹鉗。
「串家物語」是台灣首家日式串炸吃到飽的主題餐廳，店內提供超過30種串炸食材及20多種飲品，除有海鮮、肉品、蔬菜外，亦有章魚燒、鯛魚燒等菜色，客人可透過桌上的獨立炸鍋，享受親自動手串炸的玩樂過程，另提供熟食、沙拉、甜點等選擇，均採自助無限供應。目前串家物語在南港、板橋、台中均有門市。
即日起至12月19日期間，串家物語推出起司療癒食光活動，限時提供起司白醬海鮮麵、黃金起司球串、起司洋芋燒串，還有檸檬起司蛋糕、輕乳酪蛋糕、芒果奶酪甜點等品項，假日前來用餐，每桌並限量加贈莫扎瑞拉起司條一份，讓民眾享受拉絲的快感。
串家物語平日午餐售價每人490元，晚餐及例假日每人590元，以上皆需另收一成服務費。11月30日前使用紙本5百元五倍券，即可折抵1人用餐（不再另收服務費），另單筆消費2千元以上（不限五倍券），加贈「日本食堂關山好米」1包。12月19日前平日用餐入店主動出示此篇新聞畫面，每人再加贈「和牛漢堡排」或「黃金炸蟹鉗」1個（2擇1）。
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