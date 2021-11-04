聽新聞
test
0:00 / 0:00
女神級成就！Lady Gaga登12月號義、英時尚雜誌雙封面
女星要能登上歐美時尚雜誌封面多可被視為重要娛樂時尚話題，但竟然有人能一次登上同一月份、兩個國家的不同封面？這麼狂的事，「女神卡卡」Lady Gaga辦到了！由Vogue時尚雜誌的英國版與義大利版一同合作，並由攝影師Steven Meisel掌鏡，將登場的12月號義大利與英國Vouge雜誌中，Lady Gaga的造型多變，時而全裸大方展現身上刺青、時而換上拼接風格的歐洲中世紀荷葉領，或黑色寬帽搭配華麗的黑色大衣，進而在簡約與高彩、前衛與古典間自由變換。
而雖然是兩個不同國家版本合作，但義大利的版本設計為一張Lady Gaga的正面照，完全無標題的形式並搭配底部的GAGA四個字母，風格強烈；英國版的封面中，Laddy Gaga則以紅唇、眼影、挑染的短捲髮，散發帶有80年代的懷舊氣息，並戴上一件來自法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的Serpent Boheme高級珠寶項鍊。
Serpent Bohème系列是Boucheron以靈蛇會靈感的系列，橢圓形的造型時而也讓人聯想到水珠，並以排列組合的多樣性，創造出幾何魅力。其中Lady Gaga配戴的是今年四月時發表的新款黃金短項鍊，由31顆水滴造型組合而成，鑲嵌465顆圓鑽總重約19.63克拉，訂價約439萬元，另有白金款鑲嵌736顆圓鑽總重約28.92克拉，訂價則約625萬元。Boucheron並在Serpent Bohème系列展現了設計與工藝的多重可能，例如雅緻的金珠滾邊裝飾水滴造型代表蛇首，蜂巢留空結構則讓光線可柔和地穿透寶石，而扭結鍊條則細緻突顯了波西米亞風情，全系列並有手鍊、手鐲、耳環、耳釘、短項鍊與長項鍊，入門價位的耳釘則約33萬3,000元起。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言