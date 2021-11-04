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女神級成就！Lady Gaga登12月號義、英時尚雜誌雙封面

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
義大利版本的封面設計（右）完全無標題，僅標示GAGA字樣，風格強烈；英國版的封面Lady Gaga則以紅唇、眼影帶有80年代的懷舊氣息，並戴上一件Boucheron的Serpent Bohème高級珠寶項鍊。圖 / 翻攝自 ig @ ladygaga
義大利版本的封面設計（右）完全無標題，僅標示GAGA字樣，風格強烈；英國版的封面Lady Gaga則以紅唇、眼影帶有80年代的懷舊氣息，並戴上一件Boucheron的Serpent Bohème高級珠寶項鍊。圖 / 翻攝自 ig @ ladygaga

女星要能登上歐美時尚雜誌封面多可被視為重要娛樂時尚話題，但竟然有人能一次登上同一月份、兩個國家的不同封面？這麼狂的事，「女神卡卡」Lady Gaga辦到了！由Vogue時尚雜誌的英國版與義大利版一同合作，並由攝影師Steven Meisel掌鏡，將登場的12月號義大利與英國Vouge雜誌中，Lady Gaga的造型多變，時而全裸大方展現身上刺青、時而換上拼接風格的歐洲中世紀荷葉領，或黑色寬帽搭配華麗的黑色大衣，進而在簡約與高彩、前衛與古典間自由變換。

而雖然是兩個不同國家版本合作，但義大利的版本設計為一張Lady Gaga的正面照，完全無標題的形式並搭配底部的GAGA四個字母，風格強烈；英國版的封面中，Laddy Gaga則以紅唇、眼影、挑染的短捲髮，散發帶有80年代的懷舊氣息，並戴上一件來自法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的Serpent Boheme高級珠寶項鍊。

Serpent Bohème系列是Boucheron以靈蛇會靈感的系列，橢圓形的造型時而也讓人聯想到水珠，並以排列組合的多樣性，創造出幾何魅力。其中Lady Gaga配戴的是今年四月時發表的新款黃金短項鍊，由31顆水滴造型組合而成，鑲嵌465顆圓鑽總重約19.63克拉，訂價約439萬元，另有白金款鑲嵌736顆圓鑽總重約28.92克拉，訂價則約625萬元。Boucheron並在Serpent Bohème系列展現了設計與工藝的多重可能，例如雅緻的金珠滾邊裝飾水滴造型代表蛇首，蜂巢留空結構則讓光線可柔和地穿透寶石，而扭結鍊條則細緻突顯了波西米亞風情，全系列並有手鍊、手鐲、耳環、耳釘、短項鍊與長項鍊，入門價位的耳釘則約33萬3,000元起。

拼接式的服裝，以荷葉領、高聳捲髮，帶來中世紀歐洲貴族王室的聯想。圖 / 翻攝自 ig @ ladygaga
拼接式的服裝，以荷葉領、高聳捲髮，帶來中世紀歐洲貴族王室的聯想。圖 / 翻攝自 ig @ ladygaga
Boucheron Serpent Bohème系列項鍊，黃金750、鑲嵌465顆圓鑽總重約19.63克拉，約439萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème系列項鍊，黃金750、鑲嵌465顆圓鑽總重約19.63克拉，約439萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème系列Pompon手鍊，黃金、鋪鑲鑽石，211萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème系列Pompon手鍊，黃金、鋪鑲鑽石，211萬元。圖 / Boucheron提供
Lady Gaga一次登上2021年12月號的義大利、英國版Vouge雜誌封面，成就解鎖。圖 / 翻攝自 ig @ ladygaga
Lady Gaga一次登上2021年12月號的義大利、英國版Vouge雜誌封面，成就解鎖。圖 / 翻攝自 ig @ ladygaga

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