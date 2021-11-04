女神級成就！Lady Gaga登12月號義、英時尚雜誌雙封面

女星要能登上歐美時尚雜誌封面多可被視為重要娛樂時尚話題，但竟然有人能一次登上同一月份、兩個國家的不同封面？這麼狂的事，「女神卡卡」Lady Gaga辦到了！由Vogue時尚雜誌的英國版與義大利版一同合作，並由攝影師Steven Meisel掌鏡，將登場的12月號義大利與英國Vouge雜誌中，Lady Gaga的造型多變，時而全裸大方展現身上刺青、時而換上拼接風格的歐洲中世紀荷葉領，或黑色寬帽搭配華麗的黑色大衣，進而在簡約與高彩、前衛與古典間自由變換。

而雖然是兩個不同國家版本合作，但義大利的版本設計為一張Lady Gaga的正面照，完全無標題的形式並搭配底部的GAGA四個字母，風格強烈；英國版的封面中，Laddy Gaga則以紅唇、眼影、挑染的短捲髮，散發帶有80年代的懷舊氣息，並戴上一件來自法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的Serpent Boheme高級珠寶項鍊。