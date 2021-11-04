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每天都有小禮物！Aunt Stella首推「聖誕倒數月曆」
可口的甜食，一直是令人難以抗拒的誘惑。來自日本的手工餅乾「詩特莉」（Aunt Stella），為迎接聖誕節到來，推出4款餅乾禮盒，其中更有首度推出的「聖誕倒數月曆」。至於零食大廠「健司」（Kenji）則在本季推出2種口味的「可頌千層派」，為民眾的休憩時光增添新意。
了解民眾對於日本的想念，「詩特莉」（Aunt Stella）今年的聖誕系列禮盒，即以「日本聖誕旅程」為主題所設計，分別代表著「逛、吃、玩、拍」4種面貌。其中首度推出的「聖誕倒數月曆」，以東京市集概念設計，內含有冬季專屬手工餅乾，還有熱紅酒材料包、Whittard經典茶包、L'OCCITANE護手霜等小物，每格都充滿驚喜，陪伴民眾「逛」日本聖誕市集之餘，還能一同倒數佳節，每份1,280元，限量1,000份，自即日起至11月21日期間開放預購。
除此之外，代表「吃」的「莓好相聚蛋糕盒」，內含有草莓胡桃捲心餅乾，以及經典餅乾、耶誕樹造型餅乾，每份220元。另外還有分別代表玩、拍的「浪漫小樽運河鐵盒」與「聖誕富士山束口袋」，均含有應景的經典餅乾與聖誕系列餅乾，售價各為820、360元，為佳節增添氣氛。此三款將於11月18日正式上市。
針對喜愛酥脆感甜食的民眾，「健司」（Kenji）本次新推出「可頌千層派」，標榜透過多次的壓平折疊，加上層層細節把關，才能創造出漂亮的千層派餅乾，共計有太妃糖脆片、檸檬糖霜等2種口味。其中「太妃糖脆片可頌千層派」是將千層派搭配上太妃糖淋醬，擁有濃郁的香甜氣息；「檸檬糖霜可頌千層派」則是在表面撒有檸檬糖霜，帶出酸甜交錯的滋味，兩款均於全聯販售，每盒58元，12月2日前，還可享任2件106元的限時優惠。
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