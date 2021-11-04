奶油界的勞斯萊斯！法式經典的「彎月可頌」台灣吃得到

外皮酥脆、內層柔軟的「可頌」，一直是許多民眾熱愛的經典麵包，食材中的「奶油」，更是決定可頌美味的關鍵。本季全台共有36間麵包烘焙店，均使用擁有「奶油界的勞斯萊斯」稱號的「蒙太古 AOP發酵奶油」，推出法式經典造型的「彎月可頌」，讓可頌愛好者可以品嚐法國餐桌上的經典滋味。

儘管最初起源自奧地利，但「可頌」如今已經是法國代表性的麵包之一。除了常見的菱形之外，彎月型更是可頌經典的傳統形狀，甚至「可頌」在法文中，即是代表「彎月」的意思。在傳統作法中，可頌是以麵團包裹奶油堆疊製作而成，因此「奶油」可謂是可頌的靈魂角色之一。

本次36間麵包店製作「彎月可頌」所使用的「法國蒙太古（Montaigu） AOP 發酵奶油」，是由低溫殺菌的鮮奶油所製成，並且加入乳酸菌進行48小時的長時間發酵，擁有細膩的質地與香氣，特定的堅果味道也是其特色之一。由於品質優異，因此近年在世界麵包大賽、世界杯麵包大賽等賽事中，大會即提供蒙太古 AOP發酵奶油作為原料，另外在2019年獲頒「巴黎最佳可頌」的頌」的店家 La Fabrique aux gourmandises ，同樣是使用蒙太古 AOP 發酵奶油，該店主廚 Lionel Bonnamy 更盛讚蒙太古 AOP 發酵奶油是「奶油界的勞斯萊斯」。

自今年11月起，全台共有36間麵包店開始提供使用蒙太古 AOP 發酵奶油製作的彎月可頌，包括台北的拾穗 Bakery、Boulangerie Le Gout，新北的Faomii Bakery、Pain de RUOLI，以及中、南、東台灣等多間品牌，為麵包愛好者帶來新的選擇。