一次喝到3種雪莉桶！ 金車噶瑪蘭「層豐雪莉3桶」上市

金車噶瑪蘭宣布推出全新酒款「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」，罕見地將三款各自全時熟成於Oloroso雪莉桶、Pedro Ximénez（PX）雪莉桶、Moscatel雪莉桶之單一麥芽威士忌完美融合，勾兌出如同重奏樂章般和諧的純正雪莉風味新層次，展現金車噶瑪蘭追求不斷創新的挑戰精神。

「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」是將新酒（New Make），放入大眾最為熟悉的經典Oloroso、珍稀的甜雪莉之王PX與甜雪莉之后Moscatel三款雪莉橡木桶中，各自全時熟成後，再經由噶瑪蘭三階段平衡的融合工藝，使風味達到圓滑柔順地融合，讓三種純正雪莉桶威士忌激盪出重奏樂章般、多達9種層次的雪莉風味。

Oloroso雪莉桶威士忌的成熟果乾香氣，揉合PX雪莉桶及Moscatel雪莉桶的辛香甘甜，具有濃郁的重雪莉風格；入口後，肉桂、蜜餞、柑橘、莓果、熱帶水果、桂圓、蜂蜜、巧克力、太妃糖等風味如流暢的佛朗明哥舞般挑逗著味蕾，細緻的多層次口感，平衡易飲，適合純飲，也適合各式餐食搭配，700毫升建議售價2,300元。

「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」跳脫過往噶瑪蘭威士忌的設計風格，首次將視覺與酒款的香氣、口感、色澤相連結，以白色、金色、紅色顏料交織的流動畫作，代表著三種雪莉桶威士忌層次鮮明的風味及滑順口感，也各自象徵著蒸餾而出的新酒、威士忌與雪莉酒色澤，三種色彩的交融如同經歷一場酒液的幻化之旅，透過包裝視覺彷彿就能嗅聞與品嘗到酒款的完美融合。外盒主色系選用西班牙熱情奔放的紅色，強調酒款的重雪莉桶風格；瓶口套同樣採用紅色，搭配銀色線條的雙脈紋飾，刻劃噶瑪蘭威士忌酒廠緊鄰中央山脈與雪山山脈的獨特地理位置。

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