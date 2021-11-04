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每日限10組！台北時代寓所周年慶 住房「買一送一」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北時代寓所精選客房雙床。圖／台北時代寓所提供
台北時代寓所精選客房雙床。圖／台北時代寓所提供

台北時代寓所將於12月2日滿周歲，11月8日起至11月30日致電台北時代寓所預訂「周年慶同樂」住房專案，即可在平日（周日至周四）享有住宿每晚3999+15.5%元，免費續住一晚或同日入住兩間精選客房一房免費的超值優惠價格。

台北時代寓所總經理林桂玉表示，在疫情嚴峻的考驗下，台北時代寓所滿一歲了，她同時感謝大家的支持，讓飯店在2020年開幕時就成為熱搜的打卡飯店，並於日前榮獲旅遊平台KLOOK的飯店超人氣冠軍。「我們將持續努力提供更優質的服務及有趣的專案內容，讓前來下榻的旅客們，得到更多美好的回憶。」

周年慶住房專案

房型：精選客房一大床或兩小床

內容：享平日入住免費續住一晚；或同日入住二間精選客房一房免費。

預定日期：2021/11/8~11/30

住宿日期：2021/11/08~2022/1/27

優惠房價：3,999+15.5%

不適用日：2021/12/24 ; 2021/12/30~2022/01/01。平日定義為周日至周四，週四入住之房客限定同日入住兩間精選客房一房免費，周五不納入免費續住專案中。

取消條款：7天前免費取消

訂房方式：僅限電話訂房

每日提供數量：每日限量10組

地址：台北市中正區幸福里林森南路7號

電話：(02)7752-1888

台北時代寓所滿周歲，推住房專案。圖／台北時代寓所提供
台北時代寓所滿周歲，推住房專案。圖／台北時代寓所提供

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