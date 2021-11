最具收藏價值、又潮流的青春露！SK-II聯名安迪沃荷

青春露,不僅是許多人每天必用的保養品,如今更成為具收藏價值、又時髦的新象徵。SK-II宣布與普普風大師安迪.沃荷(Andy Warhol)正式聯名,經典的青春露,換上安迪.沃荷大膽的彩色印刷元素,以及經典的美學名言,如「我從沒見過哪個人是不美的(I’ve Never Met a Person I wouldn’t call a Beauty)」,三種款式根本要鐵粉一次全包。

此次SK-II與安迪.沃荷基金會的合作,主旨為「美無止盡」的美學理念,限定瓶身上,就以普普風經典的色塊幾何圖形印刷為主,視覺鮮明且強烈,三個款式各搭配三句安迪.沃荷的名言,除了「我從沒見過哪個人是不美」,還包括「一切皆美(All is Pretty)」、「每個人都有美的一面(If Everybody is Not a Beauty, Then Nobody Is)」等。

希望透過這樣的名言,鼓勵女性可以自信且大膽展現美。安迪.沃荷基金會的授權、市場及銷售總監Michael Dayton Hermann表示,希望透過此次合作,讓大家更了解安迪.沃荷的美學理念,「每個人都有美的潛力,一生中,一定會在某些時刻展現出於自己的美。」