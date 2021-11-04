雙11一日限定！OKmart門市大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項「買11杯送11杯」

雙11是下半年度消費大檔，不只電商通路卯足全力備戰，超商也積極加入戰局。OKmart瞄準現煮咖啡與購物超商取貨商機，雙11當天於門市推出指定OKCafe同品項買11杯送11杯，蝦皮購物取件再贈莊園級拿鐵折價券，預估可帶動整體業績與超商取貨來客數成長2～3成。

OKmart與蝦皮購物合作，11月11日當天下單並指定OKmart門市取貨，即贈大杯莊園級拿鐵20元折價券；雙11當天至OKmart全台門市購買大杯莊園級美式咖啡或拿鐵可享同品項買11杯送11杯優惠，即日起至12月1日前門市更精選超過百項熱銷商品，會員獨享第2件6折起；會員透過OKmall雲端商城購買大杯莊園級美式咖啡或拿鐵除了可享買11杯送11杯之外，再額外加贈1,111點會員點數。

許多上班族趁著雙11清空購物車，但肚子可不能清空，OKmart推出針對生活需要的相關優惠活動，包括OKChoice點心「韓式歐巴炸雞」、「勁辣嫩雞球」、「黑胡椒雞塊」11月11日於OKmall推出3入組特價119元、再送1,111點會員點數。