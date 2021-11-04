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雙11一日限定！OKmart門市大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項「買11杯送11杯」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
雙11當天至OKmart全台門市購買大杯莊園級美式咖啡或拿鐵可享「買11杯送11杯」優惠。圖／OKmart提供
雙11當天至OKmart全台門市購買大杯莊園級美式咖啡或拿鐵可享「買11杯送11杯」優惠。圖／OKmart提供

雙11是下半年度消費大檔，不只電商通路卯足全力備戰，超商也積極加入戰局。OKmart瞄準現煮咖啡與購物超商取貨商機，雙11當天於門市推出指定OKCafe同品項買11杯送11杯，蝦皮購物取件再贈莊園級拿鐵折價券，預估可帶動整體業績與超商取貨來客數成長2～3成。

OKmart與蝦皮購物合作，11月11日當天下單並指定OKmart門市取貨，即贈大杯莊園級拿鐵20元折價券；雙11當天至OKmart全台門市購買大杯莊園級美式咖啡或拿鐵可享同品項買11杯送11杯優惠，即日起至12月1日前門市更精選超過百項熱銷商品，會員獨享第2件6折起；會員透過OKmall雲端商城購買大杯莊園級美式咖啡或拿鐵除了可享買11杯送11杯之外，再額外加贈1,111點會員點數。

許多上班族趁著雙11清空購物車，但肚子可不能清空，OKmart推出針對生活需要的相關優惠活動，包括OKChoice點心「韓式歐巴炸雞」、「勁辣嫩雞球」、「黑胡椒雞塊」11月11日於OKmall推出3入組特價119元、再送1,111點會員點數。

OK LINE群組即日起至11月14日則推出家電用品最低3.2折起，例如居家清潔專用的「艾德蒙掃拖吸三合一智能掃地機器人」、「JING A6+wifi智慧吸塵機器人」，還有秋冬吃鍋神物「arlink鍋主任多功能升降火烤火鍋」及「日本kallapro 微電腦智能10L氣炸烤箱+麵包桶」等。

OK LINE群組即日起至11月14日推出家電用品最低3.2折起，「arlink鍋主任多功能升降火烤火鍋」特價3,580元。圖／OKmart提供
OK LINE群組即日起至11月14日推出家電用品最低3.2折起，「arlink鍋主任多功能升降火烤火鍋」特價3,580元。圖／OKmart提供
雙11當天至OKmart全台門市購買大杯莊園級美式咖啡或拿鐵可享「買11杯送11杯」優惠。圖／OKmart提供
雙11當天至OKmart全台門市購買大杯莊園級美式咖啡或拿鐵可享「買11杯送11杯」優惠。圖／OKmart提供
OK LINE群組即日起至11月14日推出家電用品最低3.2折起，「JING A6+wifi智慧吸塵機器人」特價5,000元。圖／OKmart提供
OK LINE群組即日起至11月14日推出家電用品最低3.2折起，「JING A6+wifi智慧吸塵機器人」特價5,000元。圖／OKmart提供

蝦皮購物 雙11 超商

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