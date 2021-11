雙11一日限定！OKmart門市大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項「買11杯送11杯」

雙11是下半年度消費大檔,不只電商通路卯足全力備戰,超商也積極加入戰局。OKmart瞄準現煮咖啡與購物超商取貨商機,雙11當天於門市推出指定OKCafe同品項買11杯送11杯,蝦皮購物取件再贈莊園級拿鐵折價券,預估可帶動整體業績與超商取貨來客數成長2~3成。

OKmart與蝦皮購物合作,11月11日當天下單並指定OKmart門市取貨,即贈大杯莊園級拿鐵20元折價券;雙11當天至OKmart全台門市購買大杯莊園級美式咖啡或拿鐵可享同品項買11杯送11杯優惠,即日起至12月1日前門市更精選超過百項熱銷商品,會員獨享第2件6折起;會員透過OKmall雲端商城購買大杯莊園級美式咖啡或拿鐵除了可享買11杯送11杯之外,再額外加贈1,111點會員點數。

許多上班族趁著雙11清空購物車,但肚子可不能清空,OKmart推出針對生活需要的相關優惠活動,包括OKChoice點心「韓式歐巴炸雞」、「勁辣嫩雞球」、「黑胡椒雞塊」11月11日於OKmall推出3入組特價119元、再送1,111點會員點數。