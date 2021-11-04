台灣首間「A&F」在這！三井台中港二期新增50品牌進駐

MITSUI OUTLET PARK台中港二期擴建計畫即將完工，二期規劃新增約50家專櫃品牌進駐，趕在年底耶誕前夕，預計在12月16日正式開幕營運。

貨櫃、港灣碼頭等海洋元素是台中港三井OUTLET一大主題特色，60公尺高海景摩天輪、望海觀景台、創意貨櫃市集已是看板景點，這次二期計畫更在外觀設計上加上玩色小巧思，讓原有的海岸風更添鮮明色彩。

台中港二期擴張加入後，專櫃數擴增至約220家。品牌包括台灣首間「Abercrombie & Fitch」、「abercrombie kids」、「HOLLISTER」、「GILLY HICKS」、「GAP」等國際休閒品牌，以及「BEAMS」、「UNITED ARROWS」、「MOUSSY」、「HONMA」等日系風格品牌。另有電腦雲端周邊品牌「logitech」、法式鍋具「LE CREUSET」、葡萄酒專賣店「大宅酒窖」、寵物用品「DOG DAY」等生活用品品牌持續擴充中。

一期輕奢品牌包括「COACH」、「Polo Ralph Lauren」、「MICHAEL KORS」、「HUGO BOSS」、「Tommy Hilfiger」、雅詩蘭黛集團化妝品複合店「The Cosmetics Company Store」等。

餐飲部分，除了「鶴橋風月」、「藏壽司」、「J.S.FOODIES TOKYO」、「KINTAN BUFFET」，近期新導入的港式點心「點點心」，近期美食街也新增導入了「韓姜熙的小廚房」、「吃吃牛排」、「美麦Amazing Noodles」、「Mister Donut」等餐飲品牌。