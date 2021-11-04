快訊

屏東挖眼案犯嫌出院 涉殺人重罪「恐有再犯之虞」被聲請羈押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣首間「A&F」在這！三井台中港二期新增50品牌進駐

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
MITSUI OUTLET PARK台中港二期計畫預定將於2021年12月16日正式開幕營運。二期規劃新增約50家專櫃品牌進駐，一、二期共約220家專櫃。圖／台灣三井不動產提供
MITSUI OUTLET PARK台中港二期計畫預定將於2021年12月16日正式開幕營運。二期規劃新增約50家專櫃品牌進駐，一、二期共約220家專櫃。圖／台灣三井不動產提供

MITSUI OUTLET PARK台中港二期擴建計畫即將完工，二期規劃新增約50家專櫃品牌進駐，趕在年底耶誕前夕，預計在12月16日正式開幕營運。

貨櫃、港灣碼頭等海洋元素是台中港三井OUTLET一大主題特色，60公尺高海景摩天輪、望海觀景台、創意貨櫃市集已是看板景點，這次二期計畫更在外觀設計上加上玩色小巧思，讓原有的海岸風更添鮮明色彩。

台中港二期擴張加入後，專櫃數擴增至約220家。品牌包括台灣首間「Abercrombie & Fitch」、「abercrombie kids」、「HOLLISTER」、「GILLY HICKS」、「GAP」等國際休閒品牌，以及「BEAMS」、「UNITED ARROWS」、「MOUSSY」、「HONMA」等日系風格品牌。另有電腦雲端周邊品牌「logitech」、法式鍋具「LE CREUSET」、葡萄酒專賣店「大宅酒窖」、寵物用品「DOG DAY」等生活用品品牌持續擴充中。

一期輕奢品牌包括「COACH」、「Polo Ralph Lauren」、「MICHAEL KORS」、「HUGO BOSS」、「Tommy Hilfiger」、雅詩蘭黛集團化妝品複合店「The Cosmetics Company Store」等。

餐飲部分，除了「鶴橋風月」、「藏壽司」、「J.S.FOODIES TOKYO」、「KINTAN BUFFET」，近期新導入的港式點心「點點心」，近期美食街也新增導入了「韓姜熙的小廚房」、「吃吃牛排」、「美麦Amazing Noodles」、「Mister Donut」等餐飲品牌。

娛樂方面則有全台唯一觀海摩天輪、室內冰雪樂園「SNOW TOWN」與「ASOBI SQUARE」等新型態育樂設施吸引家庭客層遊逛玩樂。

MITSUI OUTLET PARK台中港二期外觀示意圖。圖／台灣三井不動產提供
MITSUI OUTLET PARK台中港二期外觀示意圖。圖／台灣三井不動產提供
MITSUI OUTLET PARK台中港二期外觀示意圖。圖／台灣三井不動產提供
MITSUI OUTLET PARK台中港二期外觀示意圖。圖／台灣三井不動產提供

延伸閱讀

麗寶Outlet Mall五周年慶 名牌包1元競標消費抽好禮

三井OUTLET PARK台中港二期下月中開幕 新增50家專櫃

桃捷超Q紫嘯鶇親子一日套票明開賣 優惠價399元玩一天

日曜天地OUTLET搶商機 NG名牌包搶購會超優惠

相關新聞

每日限10組！台北時代寓所周年慶 住房「買一送一」

台北時代寓所將於12月2日滿周歲，11月8日起至11月30日致電台北時代寓所預訂「周年慶同樂」住房專案，即可在平日（周日...

雙11一日限定！OKmart門市大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項「買11杯送11杯」

雙11是下半年度消費大檔，不只電商通路卯足全力備戰，超商也積極加入戰局。OKmart瞄準現煮咖啡與購物超商取貨商機，雙1...

奶油界的勞斯萊斯！法式經典的「彎月可頌」台灣吃得到

外皮酥脆、內層柔軟的「可頌」，一直是許多民眾熱愛的經典麵包，食材中的「奶油」，更是決定可頌美味的關鍵。本季全台共有36間...

最具收藏價值、又潮流的青春露！SK-II聯名安迪沃荷

青春露，不僅是許多人每天必用的保養品，如今更成為具收藏價值、又時髦的新象徵。SK-II宣布與普普風大師安迪．沃荷（And...

台灣首間「A&F」在這！三井台中港二期新增50品牌進駐

MITSUI OUTLET PARK台中港二期擴建計畫即將完工，二期規劃新增約50家專櫃品牌進駐，趕在年底耶誕前夕，預計...

燦坤「勇往直前會員特典」 指定款iPhone 13最高現折2,222元

響應政府振興五倍券、同時迎接年末購物大檔，燦坤宣布推出「勇往直前會員特典」，11月5日至11月14日期間，燦坤實體會員至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。