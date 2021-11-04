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燦坤「勇往直前會員特典」 指定款iPhone 13最高現折2,222元

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
指定色系iPhone 13 256GB原價29,400元，會員爆品價現折1,200元，刷指定銀行信用卡更可現折限量2,222元。記者沈昱嘉／攝影
指定色系iPhone 13 256GB原價29,400元，會員爆品價現折1,200元，刷指定銀行信用卡更可現折限量2,222元。記者沈昱嘉／攝影

響應政府振興五倍券、同時迎接年末購物大檔，燦坤宣布推出「勇往直前會員特典」，11月5日至11月14日期間，燦坤實體會員至全台燦坤門市消費不限金額，即有機會抽到發票金額等值還元金，使用振興五倍券付款，還能天天抽發票金額雙倍還元金，有機會將回饋放大2倍！

看準許多消費者趁年末優惠一次買足的需求，燦坤實體會員來店消費滿額最高送iPhone 13、Samsung Galaxy Z Flip 3摺疊手機、LG智慧電子衣櫥等振興好禮多選一。更特別規劃會員獨享秒殺商品3.4折起，獨家推出秒殺價好物，1MORE Stylish真無線藍牙秒殺價只要1,111元、SAMPO 5L微電腦壓力鍋秒殺價只要2,222元、ViewSonic 22型護眼HDMI顯示器秒殺價只要3,333元。

近期超夯新款旗艦機也推出限量限折優惠，指定色系iPhone 13 256GB原價29,400元，會員爆品價現折1,200元，刷指定銀行信用卡更可限量現折2,222元；Samsung Galaxy Z Flip 5G 8GB/128GB原價30,888元，刷指定銀行信用卡限量現折2,222元，登錄再送原廠好禮，燦坤更獨家加碼贈市價5,490元Samsung A7 Lite平板。

其他熱門家電包括惠而浦10公升洗脫烘滾筒洗衣機原價19,900元，會員享爆品價再送1,000元振興還元金，滿額加贈市價7,990元惠而浦198L臥式冰櫃；還有SHARP 70型AQUOS 8K智慧聯網顯示器搭配視訊盒，會員爆品價84,900元，送市價14,900元SHARP空氣清淨機，燦坤獨家再送市價4,990元低壓燜煮鍋及市價2,690元康寧調理碗6件禮盒組，還可以4,990元破盤加購Xbox Series主機。

除了有感優惠，燦坤也提供會員貼心保障，實體會員至燦坤全台門市憑振興五倍券購買Panasonic、HITACHI、SAMPO、TOSHIBA、TIGER虎牌、象印、SHARP、晶工牌、元山家電、大同等10大品牌之指定廚電包含電鍋、電子鍋、微波爐、熱水瓶、開飲機，單品會員價3,500元（含）以上，即可享燦坤獨家免費延長保固5年。

（左起）燦坤1C事業部李經緯總經理、董事長林技典、2C事業部協理陳柏蒼共同宣布「燦坤勇往直前會員特典」11月5日開跑。記者沈昱嘉／攝影
（左起）燦坤1C事業部李經緯總經理、董事長林技典、2C事業部協理陳柏蒼共同宣布「燦坤勇往直前會員特典」11月5日開跑。記者沈昱嘉／攝影
SHARP 70型AQUOS 8K智慧聯網顯示器搭配視訊盒，會員爆品價84,900元，再送總價值2萬元以上好禮。記者沈昱嘉／攝影
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Samsung Galaxy Z Flip 5G指定款刷指定銀行信用卡現折限量2,222元，燦坤更獨家加碼贈市價5,490元Samsung A7 Lite平板。記者沈昱嘉／攝影
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