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LEVI'S跨界PORTER包 降落傘尼龍製成工裝夾克就是帥

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
LEVI'S®宣布再次與袋包品牌PORTER合作，推出Type II「TANKER」夾克外套。圖／LEVI'S®提供
LEVI'S®宣布再次與袋包品牌PORTER合作，推出Type II「TANKER」夾克外套。圖／LEVI'S®提供

牛仔褲大廠LEVI'S在去年和PORTER包跨界，獲得廣大迴響後，今年雙品牌再度合作，以招牌尼龍製成工裝夾克，讓潮流迷都期待。而潮牌AAPE BY A BATHING APE®（簡稱AAPE）則宣佈與軍裝品牌ALPHA INDUSTRIES攜手，為喜歡街頭軍裝造型的消費者提供全新選擇。

繼2020年秋季後，LEVI'S®宣布再次與袋包品牌PORTER合作，Type II夾克外套是LEVI'S最經典的版型之一、「TANKER」則是PORTER旗下最受歡迎的設計；因此結合雙品牌優勢，共同打造聯名 Type II「TANKER」夾克外套。這款夾克外套推出雙配色，其中海軍藍靈感汲取自日本傳統色「藏青」，並採用「TANKER」系列包包獨特的雙面尼龍斜紋布料，內裡點綴的經典橘色內襯，呼應出源自包包的概念。此外，聯名最大特色在胸前口袋，擁有可拆卸的PORTER標誌性的「TANKER」橫式二折錢包，並增加側邊口袋，增加夾克外套穿著上的機能性。

Type II「TANKER」夾克外套擁有可拆卸的PORTER標誌性的「TANKER」橫式二折錢包。圖／LEVI'S®提供
Type II「TANKER」夾克外套擁有可拆卸的PORTER標誌性的「TANKER」橫式二折錢包。圖／LEVI'S®提供

另外，潮牌AAPE BY A BATHING APE®也與軍裝品牌ALPHA INDUSTRIES攜手打造多款帶有迷彩圖案單品，包括了以MA-1版型作為設計藍本的羽絨和薄款棉服的兩款雙面飛行員夾克。以經典的軍綠色和黑色為主色調，拼接AAPE全新迷彩圖案，搭配胸前AAPE和ALPHA INDUSTRIES的橘色聯名徽章與側臂上的工具口袋，兼顧舒適實用又富有細節質感。棉服飛行夾克則以ALPHA INDUSTRIES招牌亮眼橘色作為內裡，融合AAPE橘色迷彩設計，在保留獨有軍事感的同時增加了搭配的可能性。

LEVI'S® Type II「TANKER」夾克外套14,900元。圖／LEVI'S®提供
LEVI'S® Type II「TANKER」夾克外套14,900元。圖／LEVI'S®提供

AAPE BY A BATHING APE®與ALPHA INDUSTRIES聯名飛行員外套12,959。圖／I.T提供
AAPE BY A BATHING APE®與ALPHA INDUSTRIES聯名飛行員外套12,959。圖／I.T提供

LEVI'S® Type II「TANKER」夾克外套14,900元。圖／LEVI'S®提供
LEVI'S® Type II「TANKER」夾克外套14,900元。圖／LEVI'S®提供

AAPE BY A BATHING APE®與ALPHA INDUSTRIES聯名飛行員外套12,959。圖／I.T提供
AAPE BY A BATHING APE®與ALPHA INDUSTRIES聯名飛行員外套12,959。圖／I.T提供

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