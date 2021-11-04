周年慶番外篇 百貨電商參戰「雙11購物節」

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skm online指出，小棕瓶鐵粉必買的Estee Lauder奇幻聖誕棕心回饋組、換季保養精華DARPHIN療癒小粉紅組、香奈兒聖誕系列彩妝、JO MALONE LONDON星光聖誕星光柑橘與蜂蜜香水等皆是網友搶購焦點，活動開跑以來已突破千瓶銷量。

另外，skm online雙11購物節，為會員規堆出號稱新北最難訂到、預約要等2年的「門前隱味限定組合」（重慶饗念牛肉鍋+伊比利豬+豆干），將於11月11日限日限定開搶。另有超美「夜空藍」PANASONIC極潤奈米水離子吹風機，搭配資生堂小紅瓶獨家9折限量開搶。

美妝保養品推薦則有CLINIQUE水磁場50ml1+1狂歡組、SHISEIDO資生堂國際櫃NO.1乳霜王買大送小組、周年慶必入手的Kiehl’s大容量冰河醣凝凍囤貨組（買1送5）等皆推出下殺5折起的專屬優惠。另有服飾配件、熱銷家電、超市箱購等選品，skm online全站消費滿2,000元即可享免運費。