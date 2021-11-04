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周年慶番外篇 百貨電商參戰「雙11購物節」

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越電商平台skm online聯手2,500個品牌，即日起至11月15日推出「11.11狂歡購物節」。圖／新光三越提供
新光三越電商平台skm online聯手2,500個品牌，即日起至11月15日推出「11.11狂歡購物節」。圖／新光三越提供

百貨電商平台也加入網購雙11熱戰，新光三越電商平台skm online聯手2,500個品牌打造「11.11狂歡購物節」，即日起至11月15日推出全站單筆消費滿2,000元現折111元，最高單筆滿20,000元現省1,111元專屬回饋。BREEZEONLINE微風精品線上雙11初登場，集結全站萬件折扣商品、美妝折扣最高下殺4.3折、精品最高下殺2折。

skm online指出，小棕瓶鐵粉必買的Estee Lauder奇幻聖誕棕心回饋組、換季保養精華DARPHIN療癒小粉紅組、香奈兒聖誕系列彩妝、JO MALONE LONDON星光聖誕星光柑橘與蜂蜜香水等皆是網友搶購焦點，活動開跑以來已突破千瓶銷量。

另外，skm online雙11購物節，為會員規堆出號稱新北最難訂到、預約要等2年的「門前隱味限定組合」（重慶饗念牛肉鍋+伊比利豬+豆干），將於11月11日限日限定開搶。另有超美「夜空藍」PANASONIC極潤奈米水離子吹風機，搭配資生堂小紅瓶獨家9折限量開搶。

美妝保養品推薦則有CLINIQUE水磁場50ml1+1狂歡組、SHISEIDO資生堂國際櫃NO.1乳霜王買大送小組、周年慶必入手的Kiehl’s大容量冰河醣凝凍囤貨組（買1送5）等皆推出下殺5折起的專屬優惠。另有服飾配件、熱銷家電、超市箱購等選品，skm online全站消費滿2,000元即可享免運費。

REEZEONLINE微風精品線上雙11檔期，珠寶飾品商品首推TASAKI 線上獨家販售、Hearts On Fire 7折起、YUN YUN SUN推出多款飾品雙11限時限量優惠均一價1,111、Chrome Heart鑲鑽系列微風獨家價8.5折起。另全館近70個國際精品品牌可選購，此外，Breeze Travel攜手台北文華東方酒店雙11開賣，行政房型6折起，訂購台北文華東方酒店11月行政豪華客房，微風獨家優惠11,111元，只要再加1,111元，可以6折的回饋升等入住行政文華尊榮客房，即日起11月11​日BREEZEONLINE線上獨家開賣，可於即日起至11月30日入住。

skm online CLINIQUE水磁場50ml 1+1狂歡組價值3,300元，特價1,650元（5折，限量）。圖／新光三越提供
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REEZEONLINE YUN YUN SUN Hula Hoop collection Elisa耳環4,880元，特價1,111元。圖／微風提供
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skm online ESTEE LAUDER奇幻聖誕棕心回饋組價值4,992元，特價2,780元（5.7折，限量）。圖／新光三越提供
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skm online Kiehl’s巨金盞花限時組（買1送6） 價值4,340元，特價2,390元（5.5折，限量）。圖／新光三越提供
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REEZEONLINE alexanderwang造型鍊條包原價19,800元，特價11,111元。圖／微風提供
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Breeze Travel攜手台北文華東方酒店，行政房型6折起，訂購台北文華東方酒店11月行政豪華客房，微風獨家優惠11,111元，只要再加1,111元，可以6折的回饋升等入住行政文華尊榮客房。圖／微風提供
Breeze Travel攜手台北文華東方酒店，行政房型6折起，訂購台北文華東方酒店11月行政豪華客房，微風獨家優惠11,111元，只要再加1,111元，可以6折的回饋升等入住行政文華尊榮客房。圖／微風提供

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