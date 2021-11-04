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林柏宏站台RIMOWA專賣店開幕 相中霓虹新款「在行李轉盤上絕對不會拿錯」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
男星林柏宏帥氣現身RIMOWA全新專賣店開幕記者會。記者吳致碩／攝影
男星林柏宏帥氣現身RIMOWA全新專賣店開幕記者會。記者吳致碩／攝影

豪華旅行箱品牌RIMOWA繼8月進駐台南後，看好疫情降溫後的旅行需求，選在台北SOGO百貨，開出雙北的第三個專賣店。因此，找來男星林柏宏站台，他提到只要工作之間有空檔，就會想要去旅行，而首選裝備就是RIMOWA。

林柏宏表示，他最喜歡在旅行箱上裝飾個人的特色，還覺得充滿刮痕的箱身就像是「每個人的成長歷程」，所以都會還不猶豫的把登機證，都貼在旅行箱上。喜歡旅行的林柏宏最在乎的就是行李箱的實用收納功能，還要有很好滑的滾輪，而最重要的則是外觀要好看，「因為它也是穿搭的一部分」。而RIMOWA去年上市的Essential系列霓虹透明登機箱，限定在SOGO專賣店搶先獨賣，也讓林柏宏愛不釋手，他表示可以利用不同的收納包來裝東西，凸顯個人風格，而且「在行李轉盤上絕對不會拿錯」。

RIMOWA SOGO忠孝館專門店。圖／RIMOWA提供
RIMOWA SOGO忠孝館專門店。圖／RIMOWA提供

如果沒有疫情的話，林柏宏說他最想要去日本玩，因為方便、不用特別做功課，加上他近期也正好在學日語。而問到，旅伴做什麼樣的事情會惹怒他？林柏宏則自招「我更怕踩到別人的地雷」，他坦承自己旅行時是比較隨興，很怕規劃好滿滿行程的旅行方式，早上一定要睡飽才能出門行動；還可能會中途脫隊，到他覺得更有趣的地方玩。

RIMOWA Essential系列霓虹登機箱28,300元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Essential系列霓虹登機箱28,300元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA全新的SOGO百貨專賣店，延續了台南店的概念，以簡約但帶有溫暖的風格呈現。佔地約25坪，除了各系列新款旅行箱之外，同樣提供了手機殼、墨鏡等配件，可供消費者選購。而為了這家新店開幕，RIMOWA即日起至11月30日，獨家銷售話題款Essential系列螢光粉紅和青檸綠半透明登機箱、隨箱還附有限定貼紙。

男星林柏宏帥氣現身RIMOWA全新專賣店開幕記者會。記者吳致碩／攝影
男星林柏宏帥氣現身RIMOWA全新專賣店開幕記者會。記者吳致碩／攝影

RIMOWA Essential系列霓虹登機箱28,300元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Essential系列霓虹登機箱28,300元。圖／RIMOWA提供

SOGO 疫情

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