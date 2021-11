法國高級珠寶品牌CHUAMET的經典珠寶Bee My Love系列,是以拿破崙家徽蜜蜂圖騰為靈感而誕生,嶄新的設計主要設計元素為經典的六角造型蜂巢,簡約幾何的中性線條,男女皆宜,更將蜂蜜的甜、和蜜蜂守護的家等美好的寓意都融入。日前女星柯佳嬿、王淨都在社群分享配戴Bee My Love珠寶的美照,王淨表示感覺就像是戴上了每一個女孩心目中最美好的幻想:「從女孩到半個女人的旅程裡,還要經歷很多美麗的事情,我想這就是其中一個最深刻的印記。」

無論獻給所愛之人的禮物或是為自己喝采,珠寶總是被賦予愛的意義。Bee My Love系列今年更近一步推出專為Bee My Love六角造型元素設計的Taille Impératrice皇后式切割鑽石。這種獨特的鑽石切割呈六邊形,全新圖形組合更轉化蜜蜂的8字形舞蹈,每一枚Taille Impératrice切割鑽石都擁有獨特的88個切面,賦予鑽石更加閃爍的光芒與火彩,同時還令人聯想起雙重的無限可能性。