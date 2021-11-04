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全聯PXGo!「1111最狂Go物節」 限時3天滿1111元送1111點

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯PXGo! 「1111最狂Go物節」11月5日開跑，限時3天加碼PX Pay支付全站單日每滿1111元送1111福利點。圖／全聯福利中心提供
全聯PXGo! 「1111最狂Go物節」11月5日開跑，限時3天加碼PX Pay支付全站單日每滿1111元送1111福利點。圖／全聯福利中心提供

迎接電商年度最大檔「雙11購物節」，全聯福利中心今年將主力戰場放在電商平台「PXGo!全聯線上購」，推出3大主題活動，自11月5日起開跑暖身慶，其中11月10日至11月12日限時3天更加碼回饋使用PX Pay支付，全站單日每滿1,111元送1,111福利點，領券再加碼111元購物現折金，回饋率高達10%。趁此機會購買預購館高單價3C家電商品，除了優惠價下殺最低5折起，不只可現折111元，還可享最高10%福利點回饋，相當於再打9折，超級划算。另會員還能11月8日至11月12日連續5天免費玩「必中扭蛋機」，天天都有機會爽中最大獎11萬福利點，等於1萬1千元現金價值，還有機會抽到小時達或箱購、預購、品牌館折價券等好禮。

11月5日至11月9日全聯PXGo!「1111最狂Go物節」暖身慶期間，全聯搶先祭出5重回饋活動，包含小時達不限金額享11%等值福利點回饋（單卡/單日贈點上限為10,000福利點）；提前開賣雙11主活動指定買1送1的商品，而且單筆消費累積每滿600元可獲得300福利點，最高享5%回饋（單卡/單日贈點上限為10,000福利點）；且購買箱購館與預購館商品，單筆消費滿1,611元領券現折111元；購買OFF COFFEE、阪急麵包，使用PX Pay支付每組加贈1,111福利點；若使用PX Pay指定銀行信用卡支付，全站單筆滿1,000元還贈300福利點，消費即可享多重回饋。

於11月10日至11月12日限時3天活動期間內，全聯PXGo!預購館更推出超過20款限定3C家電用品爆殺價優惠，包括Switch加量100台快閃上線，隨贈超熱門的2款遊戲片，包含馬利歐賽車與馬利歐派對新版，優惠價只要13,880元，活動期間購買，福利點和滿額折價券回饋價值將近13%，預計又將創造搶購旋風。另LG 4K AI語音物聯網電視49吋優惠價16,888元，搭配活動不只現折111元，使用PX Pay支付可再回饋16,665福利點，等於1,666元現金價值。

全聯「1111購物節」適逢超級週年慶期間，實體門市推出超過300項商品憑卡買1送1外，自11月10日至11月12日限時3天也祭出上百項限定商品加碼優惠，包含瘋殺111元起、合購價111元起、滿件加贈111福利點等，品類涵蓋食品、用品、生鮮等，還有OFF COFFEE熱美式特價1杯11元。購買優惠商品再搭配超級週年慶期間滿月紅利回饋，實體門市單月消費滿額最高可享8%福利點回饋，買越多回饋越多更划算。

PXGo!會員連續5天免費玩，1111必中扭蛋機爽抽最大獎11萬福利點。圖／全聯福利中心提供
PXGo!會員連續5天免費玩，1111必中扭蛋機爽抽最大獎11萬福利點。圖／全聯福利中心提供

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