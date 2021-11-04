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麗寶Outlet Mall五周年慶 名牌包1元競標消費抽好禮

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
麗寶Outlet Mall將滿5周年，11月13日到12月5日舉辦5周年慶活動。圖／麗寶Outlet Mall提供
麗寶Outlet Mall將滿5周年，11月13日到12月5日舉辦5周年慶活動。圖／麗寶Outlet Mall提供

將滿5周年的麗寶Outlet Mall，將在11月13日到12月5日舉辦5周年慶活動，天天都有銅板價商品限量推出，周周都有COACH、GUCCI、MICHAEL KORS等精品名牌包一元競標活動，另有韓國家電、輕奢品牌特賣活動，卡友購物滿5000送500，消費滿額再送萬元福容大飯店連鎖住宿券，消費還可搭配台中購物節，滿500元抽麗寶千萬好宅。

渡假休閒型麗寶Outlet Mall共有 250 家店鋪(含50家餐廳)，一站就可滿足全家人，館內有運動休閒、親子、時尚精品、娛樂與餐飲等主題商店與品牌，有往返台中市區的朝馬國光客運免費接駁車，便捷的交通與多樣商品，提供輕鬆購物環境。

A、B 區商場(一期)以義大利 Portofino(芬諾港) 浪漫多彩外觀為特色，打造地中海風情，是 IG 打卡熱點，全台最大的「天空之夢摩天輪」，360度無死角俯瞰市區或是眺望海峽與山景，更是開幕以來婚紗拍攝的熱點。

C、D 區商場(二期)以北義大利「科莫湖」為概念，打造全台獨家湖濱商場，聳立中央的星巴克鐘樓，是全台灣唯一鐘樓造型門市，整點還有悅耳鐘聲響起，打造像歐洲童話小鎮，運河廊道的盡頭則是靜謐的科莫湖畔，佇立在湖畔中央無邊際水景，斥資 3 千萬的水舞燈光秀隨後上場，搭配上世界名曲或季節性音樂，視覺聽覺讓人驚艷，白天黑夜都精彩。

麗寶Outlet Mall將滿5周年，11月13日到12月5日舉辦5周年慶活動。圖／麗寶Outlet Mall提供
麗寶Outlet Mall將滿5周年，11月13日到12月5日舉辦5周年慶活動。圖／麗寶Outlet Mall提供
麗寶Outlet Mall將滿5周年，11月13日到12月5日舉辦5周年慶活動。圖／麗寶Outlet Mall提供
麗寶Outlet Mall將滿5周年，11月13日到12月5日舉辦5周年慶活動。圖／麗寶Outlet Mall提供

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