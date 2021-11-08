藝FUN券這裡用！藝文展演 連5週狂獻萬元好禮
今年各大電商通路除雙11外也緊抓五倍券商機，而匯集各大藝文展演的聯合數位文創也在11/8~12/12強勢祭出振興加碼活動，活動期間只要在udn售票網使用五倍券、藝fun券購買站上指定節目，就能連續五週參加抽獎，這次獎項相當華麗，其中包含Apple Watch7、Switch OLED、煙波飯店新竹湖濱館香榭家庭房、小人國雙人票、星巴克那堤兌換券、摩斯漢堡早餐券多項大獎，更高達百位以上中獎資格！
聯合數位文創這次為響應政府振興藝文，誠意滿滿地提供相當多的節目供民眾選擇。有目前現正在台北科教館展出的「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」，還有將於12月由黃大煒、沈文程、潘越雲等重量級卡司演出之「BACK TO 70’S 西洋金曲演唱會」高雄、台中場，以及未展出已轟動的「永恆慕夏線條的魔術特展」及「山田卓司x鄭鴻展微縮人生 高雄場」，另外還有三場明年重頭戲節目－「法文音樂劇 鐘樓怪人」、「漢斯季默：好萊塢王者之音」與「《聲聲不息》范德騰vs許哲誠雙鋼琴．說唱音樂會」，都符合這次抽獎資格節目，機會難得，千萬要把握！
由聯合數位文創及udn售票網主辦之「挺藝文看展演High FUN五週抽」，將於十一月八日至十二月十二日舉行，活動期間凡用五倍券、藝fun券購買站上指定節目即可連續五週參加抽獎。欲瞭解更多詳情，請上 udn瘋活動查看。
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