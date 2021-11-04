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125周年生日紀念 海瑞溫斯頓推全新New York頂級珠寶

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
老鷹雙翼所代表的自由意象，則化為Eagle系列的一對黃鑽鑽石耳環，或「舒展」成一件黃鑽鑽石項鍊，時而靈巧自由、時而壯闊動感。圖 / 海瑞溫斯頓提供
老鷹雙翼所代表的自由意象，則化為Eagle系列的一對黃鑽鑽石耳環，或「舒展」成一件黃鑽鑽石項鍊，時而靈巧自由、時而壯闊動感。圖 / 海瑞溫斯頓提供

每個人都喜歡生日，因為生日代表了一段生命歷程的開始與小結，回顧並展望曾留下與即將發生的精彩片段。2021年恰為高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）品牌創始人海瑞溫斯頓先生誕生125周年，品牌特別以紐約大都會為靈感，推出New York頂級珠寶系列，以City Light和Eagle兩個子系列紀念紐約大都會的城市榮光，更帶來一顆45.22克拉的心型黃鑽戒指，訴說超越永恆的璀璨時光。

這枚心型切工的大鑽，以雙鷹爪的設計加上飽滿、明亮的Fancy Intense Yellow成色，以特殊的存在訴說了珍貴、祝福與好運。而Eagle系列同樣全數使用黃鑽為亮點，並同時讓人聯想到紐約都會中蟠踞於建築上的雄鷹，高瞻遠矚。老鷹雙翼所代表的自由意象，則化為一對黃鑽鑽石耳環，或「舒展」成一件黃鑽鑽石項鍊，時而靈巧自由、時而壯闊動感。

而City Light系列則同樣以黃鑽為寶石主軸，並對比上祖母綠、紅寶石、藍寶石等三大貴重寶石，以明亮的撞色組合散發雀躍與歡愉。三款古典風格的耳環，除了鑽石外同時使用至少兩種的貴重寶石，同系列最高單價的一件鑽石項鍊，則使用了240顆白鑽、黃鑽、藍寶石、紅寶石與8顆祖母綠，總重約26.11克拉，將大都會的五光十色與斑斕，華美具現。

Harry Winston頂級珠寶系列心型切工單顆黃鑽戒指，價格店洽。圖 / 海瑞溫斯頓提供
Harry Winston頂級珠寶系列心型切工單顆黃鑽戒指，價格店洽。圖 / 海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓New York系列City Lights鑽石手鍊，共鑲嵌7顆重約3.74克拉祖母綠型切工藍寶石、圓形明亮式切工紅寶石、祖母綠型切工祖母綠寶石和圓形明亮式切工黃鑽，及76顆重約7.46克拉馬眼型和圓形明亮式切工鑽石，400萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓New York系列City Lights鑽石手鍊，共鑲嵌7顆重約3.74克拉祖母綠型切工藍寶石、圓形明亮式切工紅寶石、祖母綠型切工祖母綠寶石和圓形明亮式切工黃鑽，及76顆重約7.46克拉馬眼型和圓形明亮式切工鑽石，400萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓New York系列City Lights鑽石耳環，共鑲嵌2顆總重約1.73克拉祖母綠型切工祖母綠寶石、2顆約0.19克拉圓形明亮式切工黃鑽，與28顆重約2.99克拉馬眼形和圓形明亮式切工鑽石，175萬元。價格店洽。圖 / 海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓New York系列City Lights鑽石耳環，共鑲嵌2顆總重約1.73克拉祖母綠型切工祖母綠寶石、2顆約0.19克拉圓形明亮式切工黃鑽，與28顆重約2.99克拉馬眼形和圓形明亮式切工鑽石，175萬元。價格店洽。圖 / 海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓New York系列 City Lights鑽石項鍊，840萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓New York系列 City Lights鑽石項鍊，840萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓New York系列 Eagle黃鑽鑽石項鍊，主石為1顆5.87克拉水滴型切工黃鑽，另鑲嵌19顆水滴型、32顆馬眼型，與200顆圓形明亮式切工鑽石，總重33.424克拉，2,380萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓New York系列 Eagle黃鑽鑽石項鍊，主石為1顆5.87克拉水滴型切工黃鑽，另鑲嵌19顆水滴型、32顆馬眼型，與200顆圓形明亮式切工鑽石，總重33.424克拉，2,380萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供
New York系列的City Lights珠寶作品，以貴重寶石的華麗色彩烘托，展現紐約百老匯的華燈初上。圖 / 海瑞溫斯頓提供
New York系列的City Lights珠寶作品，以貴重寶石的華麗色彩烘托，展現紐約百老匯的華燈初上。圖 / 海瑞溫斯頓提供

鑽石 紐約 品牌

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