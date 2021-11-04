125周年生日紀念 海瑞溫斯頓推全新New York頂級珠寶

每個人都喜歡生日，因為生日代表了一段生命歷程的開始與小結，回顧並展望曾留下與即將發生的精彩片段。2021年恰為高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）品牌創始人海瑞溫斯頓先生誕生125周年，品牌特別以紐約大都會為靈感，推出New York頂級珠寶系列，以City Light和Eagle兩個子系列紀念紐約大都會的城市榮光，更帶來一顆45.22克拉的心型黃鑽戒指，訴說超越永恆的璀璨時光。

這枚心型切工的大鑽，以雙鷹爪的設計加上飽滿、明亮的Fancy Intense Yellow成色，以特殊的存在訴說了珍貴、祝福與好運。而Eagle系列同樣全數使用黃鑽為亮點，並同時讓人聯想到紐約都會中蟠踞於建築上的雄鷹，高瞻遠矚。老鷹雙翼所代表的自由意象，則化為一對黃鑽鑽石耳環，或「舒展」成一件黃鑽鑽石項鍊，時而靈巧自由、時而壯闊動感。