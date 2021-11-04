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125周年生日紀念 海瑞溫斯頓推全新New York頂級珠寶
每個人都喜歡生日，因為生日代表了一段生命歷程的開始與小結，回顧並展望曾留下與即將發生的精彩片段。2021年恰為高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）品牌創始人海瑞溫斯頓先生誕生125周年，品牌特別以紐約大都會為靈感，推出New York頂級珠寶系列，以City Light和Eagle兩個子系列紀念紐約大都會的城市榮光，更帶來一顆45.22克拉的心型黃鑽戒指，訴說超越永恆的璀璨時光。
這枚心型切工的大鑽，以雙鷹爪的設計加上飽滿、明亮的Fancy Intense Yellow成色，以特殊的存在訴說了珍貴、祝福與好運。而Eagle系列同樣全數使用黃鑽為亮點，並同時讓人聯想到紐約都會中蟠踞於建築上的雄鷹，高瞻遠矚。老鷹雙翼所代表的自由意象，則化為一對黃鑽鑽石耳環，或「舒展」成一件黃鑽鑽石項鍊，時而靈巧自由、時而壯闊動感。
而City Light系列則同樣以黃鑽為寶石主軸，並對比上祖母綠、紅寶石、藍寶石等三大貴重寶石，以明亮的撞色組合散發雀躍與歡愉。三款古典風格的耳環，除了鑽石外同時使用至少兩種的貴重寶石，同系列最高單價的一件鑽石項鍊，則使用了240顆白鑽、黃鑽、藍寶石、紅寶石與8顆祖母綠，總重約26.11克拉，將大都會的五光十色與斑斕，華美具現。
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