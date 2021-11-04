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捐款第一社福守護遲緩天使 可獲Hello Kitty口罩盒

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
第一社福基金會發起「愛の守護力」活動，邀請社會大眾一起守護遲緩天使，讓早療不中斷。即日起，只要單筆捐款滿1200元以上，就可獲贈限量「愛の守護組」。圖／第一社福基金會提供
第一社福基金會發起「愛の守護力」活動，邀請社會大眾一起守護遲緩天使，讓早療不中斷。即日起，只要單筆捐款滿1200元以上，就可獲贈限量「愛の守護組」。圖／第一社福基金會提供

有感於3歲前是幼兒的黃金早療期，第一社福基金會發起「愛の守護力」活動開跑，結合防疫守護概念，邀請社會大眾一起守護遲緩天使，讓早療不中斷。即日起，只要單筆捐款滿1200元以上，就可獲贈限量「愛の守護組」，內含Hello Kitty口罩盒、Hello Kitty環保袋、兩瓶乾洗手。

第一社福指出，3歲前為幼兒的黃金早療期，3歲之前進行早療的成效，比3歲之後多了10倍的功效，如何讓家長明白並掌握這重要的時間，是第一社福長期宣導的重點，且根據聯合國世界衛生組織的研究統計發現，投資1元在早療上面，以後可以節省3元的特殊教育成本，足見早療影響的不只是早療孩子個人與其家庭，更會影響到未來國家在社會福利成本上的支出。

小魚（化名）一出生就被發現顏面神經失調，後續追蹤下，發現她有喉頭軟化、聽損及半邊顏面神經問題，疑似是CHARGE症候群，還合併有多重發展遲緩，剛開始，小魚需要使用抽痰機，導致無法正常進行早療，剛進入第一社福附設第一兒童發展中心時，小魚還因為有吞嚥障礙，需要倚賴鼻胃管才能進食，不僅如此，當時小魚也僅能靠人單手牽著走短短的距離，沒辦法獨力走路。

接受早療後，小魚現在已經可以自己一個人在平穩路面上行走，鼻胃管也撤掉，並由教保員訓練用嘴巴吃飯，進行早療一年了，更學會自己脫鞋脫襪，回到家還會跟媽媽示範在早療中心學到的東西，能力提升許多，情緒和身體狀況也好轉，以前需要倚靠抽痰機的她，現在也不需要了。

第一社福執行長賴美智表示，今年因為疫情，社福團體捐款大幅下滑，但心智障礙者的服務需求沒有變少，第一社福非常希望能維持服務品質，因此迫切需要社會大眾的支持，感謝臺灣三麗鷗認同第一社福為早療幼兒所做的努力，提供第一社福捐款送的贈品。

即日起單筆捐款滿1200元以上，即可獲贈限量「愛の守護組」一組，內含印有臺灣三麗鷗獨家為第一社福設計的Hello Kitty口罩盒一個，兩瓶乾洗手，及一個Hello Kitty環保袋，歡迎大家參與活動來把可愛的Hello Kitty帶回家。

Hello Kitty 捐款 口罩

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