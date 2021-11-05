雙人漫才喜劇組 獨特幽默感前進數位劇場

近幾年台灣喜劇圈受到高度關注，幽默逗趣且突破議題框架的風格特別紓壓，受到大眾歡迎，也讓更多年輕人勇於表現口才，LINE TV數位劇場在十月也首度邀請雙人喜劇組「達康.come」加入，陸續上架四集搞笑漫才秀，邀觀眾一起發掘更多有才華的台灣喜劇演員。

「達康.come」是由何瑞康（康康）和陳彥達（阿達）組成的雙人喜劇組合，也是台灣少見的漫才風格表演，戲劇靈感幾乎是來自於自身經驗，幾乎任何事都可以寫進段子裡，再增加一點時事、幽默感及對話節奏，就成了一系列讓大家笑破肚皮的雙人喜劇節目，兩人在台上對答如流、真情流露，每一個默契及臨場反應都非常真實，觀眾感覺就像是在和朋友聊天，輕鬆自在，且容易融入，這樣的風格讓「達康.come」累積了不少鐵粉，演出場場爆滿。為拓展觀眾群，「達康.come」也加入了LINE TV數位劇場，已陸續上架「好了啦！達康！」，一共四集，內容環繞生活周遭的日常，歡迎有興趣的觀眾前往觀看。