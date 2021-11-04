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孫芸芸「下衣失蹤」火辣露腿 搶先拎還沒開賣的聯名包
今年是GUCCI品牌成立100周年，在四月份時推出的Aira系列時尚秀中揭露品牌與BALENCIAGA合作的商品就造成熱議，雙方創意總監各自用不同視角重塑對方品牌的經典設計與符碼元素，讓許多時尚迷為之瘋狂。
現在這系列全商品還未正式上市，台灣時尚名媛孫芸芸就已經搶先拎出門。今天她在個人IG發了一張身穿軍綠色襯衫夾克搭白色軍靴的照片，演繹「下衣失蹤」的性感造型，露出一雙美腿，火辣又帥氣。而她手上拿的，正是GUCCI Aira系列中的BALENCIAGA合作包款，這款包以BALENCIAGA標誌性的機車包為基礎，搭配GUCCI經典雙C Logo主題，一次呈現兩品牌最有識別度的特色。
Aira系列中的GUCCI X BALENCIAGA單品除了這款包之外，另外還有沙漏包、馬銜鍊翻蓋包、巴斯克腰線套裝、貼腿靴等等，同樣都是融合兩品牌的關鍵設計符碼，預計將在11月15日正式上市。
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