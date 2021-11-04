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全家便利商店 X APUJAN推黑時尚集點！大偵探MOON娃娃太可愛

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店再度攜手時裝品牌APUJAN，推出「恐龍、星星與探偵遊戲」聯名集點活動。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手時裝品牌APUJAN，推出「恐龍、星星與探偵遊戲」聯名集點活動。圖／全家便利商店提供

高質感、具有個人品味的居家生活，是許多人追求的目標，全家便利商店再度攜手時裝品牌APUJAN，推出「恐龍、星星與探偵遊戲」聯名系列集點，設計一系列帶有奇幻時裝元素的廚房用品，包括帶有APUJAN品牌元素的冰塊盒、隔熱布手套、隔熱布墊、手沖咖啡壺等，更再次推出新款的MOON絨毛娃娃，成為居家良伴首選，即日起至11月30日不僅可使用點數加價換購，也可使用直購價獲得。11月10日再加碼造福全台肉桂控，首度於全台門市推出「肉桂蘋果塔」。

全家便利商店本次與APUJAN攜手推出的「恐龍、星星與探偵遊戲」聯名系列，圍繞APUJAN創意總監詹朴個人手繪的角色「黑貓MOON」，不僅設計一組廚房集點商品系列，也將日常的甜點、飲品、濕紙巾換上主題包裝。集點商品首推40公分的「大偵探MOON娃娃」，「MOON」戴上獵鹿帽、並換上風衣外套，可愛又討喜，1,000點＋700元或直購價800元即可擁有。

天氣漸涼，少不了在家準備暖呼呼的熱湯或熱咖啡、熱茶暖身，「 星河漫遊」布隔熱手套正反面有雙色設計，加上雙手不同的印花圖樣，1,000點＋400元或直購價500元；「謎題與線索」隔熱布墊印上拼圖、鑰匙、西洋棋、撲克牌等帶有推理懸疑色彩的元素，不僅具有實用性，也可為生活質感加分，1,000點＋150元或直購價200元；「星空下」手沖咖啡壺在亮面的黑色壺身刻上城市與星空，讓人隨時擁有好心情，1,000點＋600元或直購價700元。

另外還有「偵探MOON的冒險」冰塊盒，有生動的恐龍、太空船、黑貓MOON造型，可以自製可愛的造型冰塊放入飲品中，增添視覺的變化，1,000點＋300元或直購價400元。此外，冬天是霧霾較嚴重的季節，本次也推出黑色與藍色2款的「謎題與探偵遊戲」抗霾口罩，每款1,000點＋700元或直購價800元，還有兼具卡夾功能的「散落的拼圖」布口罩隨行夾，可隨身收納，1,000點＋300元或直購價400元。

全家便利商店 X APUJAN時尚黑旋風同步吹向Let’s Café甜點及FamilyMart Collection氣泡水、濕紙巾等包裝，11月10日起還將推出「肉桂蘋果塔」，塔皮內層使用杏仁蛋糕為底，搭配蘋果肉桂醬，再撒上酥菠蘿打造多層次口感，售價42元。

受到疫情影響，讓不少旅人懷念日本美食與景點，全家便利商店即日起推出使用日本北海道牛乳製成的Niseko品牌雪糕，「白色情人雪糕」外層使用脆皮口感白巧克力包覆，點綴奶油餅乾，加上香濃牛奶冰淇淋，甜鹹交織；「北海道牛奶煉乳濃心」加入煉乳夾心，口感香濃滑順。單支售價49元，即日起至11月30日可享單支特價39元優惠。

全家便利商店再度攜手時裝品牌APUJAN，推出「恐龍、星星與探偵遊戲」聯名集點活動，兼具卡夾功能的「散落的拼圖」布口罩隨行夾1,000點＋300元或直購價400元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手時裝品牌APUJAN，推出「恐龍、星星與探偵遊戲」聯名集點活動，兼具卡夾功能的「散落的拼圖」布口罩隨行夾1,000點＋300元或直購價400元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手時裝品牌APUJAN，推出「恐龍、星星與探偵遊戲」聯名集點活動，「謎題與探偵遊戲」抗霾口罩共有藍、黑兩色，每款1,000點＋700元或直購價800元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店再度攜手時裝品牌APUJAN，推出「恐龍、星星與探偵遊戲」聯名集點活動，「謎題與探偵遊戲」抗霾口罩共有藍、黑兩色，每款1,000點＋700元或直購價800元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店再度攜手時裝品牌APUJAN，推出「恐龍、星星與探偵遊戲」聯名集點活動，40公分的「大偵探MOON娃娃」1,000點＋700元或直購價800元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店再度攜手時裝品牌APUJAN，推出「恐龍、星星與探偵遊戲」聯名集點活動，40公分的「大偵探MOON娃娃」1,000點＋700元或直購價800元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店再度攜手時裝品牌APUJAN，推出「恐龍、星星與探偵遊戲」聯名集點活動，「 星河漫遊」布隔熱手套1,000點＋400元或直購價500元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手時裝品牌APUJAN，推出「恐龍、星星與探偵遊戲」聯名集點活動，「 星河漫遊」布隔熱手套1,000點＋400元或直購價500元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起推出使用日本北海道牛乳製成的Niseko品牌雪糕，共有「白色情人雪糕」、「北海道牛奶煉乳濃心」2款口味，單支售價49元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起推出使用日本北海道牛乳製成的Niseko品牌雪糕，共有「白色情人雪糕」、「北海道牛奶煉乳濃心」2款口味，單支售價49元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手時裝品牌APUJAN，推出「恐龍、星星與探偵遊戲」聯名集點活動，「偵探MOON的冒險」冰塊盒1,000點＋300元或直購價400元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手時裝品牌APUJAN，推出「恐龍、星星與探偵遊戲」聯名集點活動，「偵探MOON的冒險」冰塊盒1,000點＋300元或直購價400元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手時裝品牌APUJAN，推出「恐龍、星星與探偵遊戲」聯名集點活動，「謎題與線索」隔熱布墊1,000點＋150元或直購價200元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手時裝品牌APUJAN，推出「恐龍、星星與探偵遊戲」聯名集點活動，「謎題與線索」隔熱布墊1,000點＋150元或直購價200元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店11月10日起首度於全台門市推出「肉桂蘋果塔」，售價42元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店11月10日起首度於全台門市推出「肉桂蘋果塔」，售價42元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手時裝品牌APUJAN，推出「恐龍、星星與探偵遊戲」聯名集點活動，「星空下」手沖咖啡壺1,000點＋600元或直購價700元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手時裝品牌APUJAN，推出「恐龍、星星與探偵遊戲」聯名集點活動，「星空下」手沖咖啡壺1,000點＋600元或直購價700元。圖／全家便利商店提供

便利商店 恐龍

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