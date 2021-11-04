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消費滿500就可抽百萬休旅車 苗栗旅遊節登場迎客

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「苗栗旅遊節」消費抽獎活動登場，只要在苗栗縣店家單筆消費滿500元就有機會抽中百萬休旅車，12月起連抽4個月，活動期間將送出4輛休旅車及12台電動機車、10萬現金等多項獎品。記者胡蓬生／攝影
「苗栗旅遊節」消費抽獎活動登場，只要在苗栗縣店家單筆消費滿500元就有機會抽中百萬休旅車，12月起連抽4個月，活動期間將送出4輛休旅車及12台電動機車、10萬現金等多項獎品。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府拚旅遊商機，即日起推出「苗栗旅遊節」消費抽獎活動，只要在苗栗縣的店家單筆消費滿500元，憑10月8日至明年2月28日的發票或收據至官網登錄就可參加抽獎， 從12月起連抽4個月，每月都抽出1輛納智捷URX休旅車，還有10萬元現金、Gogoro電動車、iPhone 13、露營組及住宿券等價值千萬元的獎項，縣府歡迎全國民眾把握機會到苗栗旅遊消費抽大獎。

苗栗縣長徐耀昌、文化觀光局長林彥甫上午在縣府說明旅遊節抽獎方式，並請來藝人蔡允潔擔任苗栗旅遊節代言人。徐耀昌表示，秋冬是苗栗旅遊旺季，無論泡溫泉、採果或親近大自然，多元豐富的旅遊型態等著大家來深度旅遊，因此規畫「月月抽」及「加碼抽」等好康，來苗栗「只要消費滿500就有機會抽中大獎」。

文觀局長林彥甫指出，全台各種加碼券、優惠券種類繁多，因此苗栗規畫的旅遊節抽獎朝「簡單化」，到苗栗消費不限五倍券，民眾只要在縣內合法旅宿、觀光遊樂業、賣場、商圈、觀光工廠、產業故事館、休閒農場、部落及文創伴手禮等店家單筆消費滿500元，憑10月8日至明年2月28日的發票或收據至活動官網登錄，就可獲抽獎機會，單次消費如為1000元就有2組抽獎序號，單次消費最高累積上限為100組序號，消費愈多中獎機率愈高。

文觀局表示，預計12月7日進行第一次抽獎，活動期間將抽出納智捷休旅車4輛、10萬現金14個、電動車12台、iPhone20支、12組高級露營組及320張住宿體驗券，總值達千萬元，11月1日至2月28日每天還有現金1萬元的加碼獎，在每月抽獎時抽出30份，總計120萬元；相關訊息及辦法可上活動網站https://dcd.jil.tw或追蹤Fb粉絲專頁「苗栗玩透透」掌握訊息。

苗栗縣長徐耀昌（右三）、文化觀光局長林彥甫（右一）上午在縣府說明旅遊節抽獎方式，並請來藝人蔡允潔（右二 ）擔任苗栗旅遊節代言人。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌（右三）、文化觀光局長林彥甫（右一）上午在縣府說明旅遊節抽獎方式，並請來藝人蔡允潔（右二 ）擔任苗栗旅遊節代言人。記者胡蓬生／攝影
「苗栗旅遊節」消費抽獎活動登場，只要在苗栗縣店家單筆消費滿500元就有機會抽中百萬休旅車，12月起連抽4個月，活動期間將送出4輛休旅車及12台電動機車、10萬現金等多項獎品。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣政府拚旅遊商機，即日起推出「苗栗旅遊節」消費抽獎活動，連續4個月，每月都抽出1輛百萬休旅車及多項獎品。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府拚旅遊商機，即日起推出「苗栗旅遊節」消費抽獎活動，連續4個月，每月都抽出1輛百萬休旅車及多項獎品。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 徐耀昌 露營

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