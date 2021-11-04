消費滿500就可抽百萬休旅車 苗栗旅遊節登場迎客

苗栗縣政府拚旅遊商機，即日起推出「苗栗旅遊節」消費抽獎活動，只要在苗栗縣的店家單筆消費滿500元，憑10月8日至明年2月28日的發票或收據至官網登錄就可參加抽獎， 從12月起連抽4個月，每月都抽出1輛納智捷URX休旅車，還有10萬元現金、Gogoro電動車、iPhone 13、露營組及住宿券等價值千萬元的獎項，縣府歡迎全國民眾把握機會到苗栗旅遊消費抽大獎。

苗栗縣長徐耀昌、文化觀光局長林彥甫上午在縣府說明旅遊節抽獎方式，並請來藝人蔡允潔擔任苗栗旅遊節代言人。徐耀昌表示，秋冬是苗栗旅遊旺季，無論泡溫泉、採果或親近大自然，多元豐富的旅遊型態等著大家來深度旅遊，因此規畫「月月抽」及「加碼抽」等好康，來苗栗「只要消費滿500就有機會抽中大獎」。

文觀局長林彥甫指出，全台各種加碼券、優惠券種類繁多，因此苗栗規畫的旅遊節抽獎朝「簡單化」，到苗栗消費不限五倍券，民眾只要在縣內合法旅宿、觀光遊樂業、賣場、商圈、觀光工廠、產業故事館、休閒農場、部落及文創伴手禮等店家單筆消費滿500元，憑10月8日至明年2月28日的發票或收據至活動官網登錄，就可獲抽獎機會，單次消費如為1000元就有2組抽獎序號，單次消費最高累積上限為100組序號，消費愈多中獎機率愈高。