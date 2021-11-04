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雙11官網獨享！friDay影音限時買一送一 再抽三星旗艦機
愛奇藝「雙11超級大促」即日起至11月15日正式開跑，購買享季卡、年卡享5折起優惠。遠傳friDay影音也宣布推出全年最優惠的方案，即日起至11月11日止，於遠傳friDay影音官網購買180天儲值方案，就享買1送1優惠，等於優質影音內容整年看到飽，現省1,194元，還能獲贈12張「電影單片券」，看片還有機會抽中三星、Sony等旗艦手機。
遠傳friDay影音近期強檔內容超豐富，周周推出電影、韓劇、動漫、綜藝等多元精選主題影片，更有多部平台獨播電影、韓劇吸引劇迷們入坑。包括與院線同步的《沙丘》，全台票房突破1.1億新台幣，電影改編自法蘭克赫伯特的同名小說，並由多位大咖明星主演，讓影迷們完全沉浸於星系間權力鬥爭的故事。喜歡看韓劇的民眾，也不能錯過由張基龍、宋慧喬主演的浪漫強檔《現正分手中》，以及搶眼組合李到睍、林秀晶主演的《憂鬱症》，都即將在遠傳friDay影音獨家播映。另外，小朋友最喜歡的《汪汪隊立大功電影版》也即將上架。
即日起至2022年1月9日期間，付費會員每周收看任一指定主題影片超過30分鐘，就能獲得50點，每個帳號周周最高送出50點，還能將點數兌換成限量禮品。此外，參與「周周拿點」活動的會員，只要累積達4次，還有機會參加抽獎，有機會將Samsung Galaxy Z Flip3、Sony Xperia 1 III、VIVO X70、OPPO RENO6等多款旗艦手機免費帶回家。
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