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美味、大滿足！OMEGA「三明治」面盤原來這樣煉成的！
在吐司中夾入餡料，無論是肉品、蔬菜、果醬，簡單的澱粉加上佐料，瞬間就能化身便利的美味果腹小點。夾層式的設計，同樣運用在今年歐米茄（OMEGA）新款海馬300米青銅金腕表的「三明治」面盤之中，並曾為西班牙演員Miguel Bernardeau所配戴，風格演繹。想知道這「份」三明治是如何端上桌的？原來正是要透過以下八道工序，才能完成兼具纖薄、堅硬、復古、易讀的多重特點。
一、「底層加工」
以德國銀打造的金屬薄片，被加工挖出約0.12毫米的凹槽，凹槽的用途，正是要填入未來「三明治」的「佐料」：Super-LumiNova夜光塗料。
二、「電鍍」
面盤的薄片以電鍍加工技術，從銀色變成了深黑。
三、「雙重上料」
凹洞中先以手工填上第一層米色底漆，再以特製筆具塗抹上夜光塗料。第一層米色底漆的功能，就在於讓夜光塗料能長時間維持色彩，進而在夜晚散發出藍色光澤，以供辨讀時間。
四、「上層加工」
接下來要泡製三明治的「上層」，也就是覆蓋的第二層金屬薄片，有別於底層的德國銀，使用了青銅合金（CuSn8）所打造。這枚表層的青銅合金薄片，需先用鉸刀切割，鑽出阿拉伯數字與三角形時標孔洞，再將薄片翻面，安裝之後組裝時會使用四個固定腳。
五、「浸泡與黑化」
如同第二道工序的電鍍，接下來則讓青銅合金薄片浸泡在一系列化學藥水中，使其氧化與黑化，帶來顏色上的變異。
六、「手刷」
使用特殊的刷具，以手工創造古銅色的質感。黑色將轉為些微的棕色、創造出仿舊質地。也由於手工作業，每一個古銅色、每一個面盤都將獨一無二，只此一件。
七、「轉印」
最後OMEGA的Logo與文字將被兩次轉印至薄片上，以讓面盤看起來更立體鮮明。
八、「組裝」
兩片金屬薄片終於以密封組裝成品，使其平坦、並可安配到腕表之中。
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