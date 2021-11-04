統一集團推「雙11一起+1」活動！黃金、摺疊手機全都有

迎接雙11電商熱浪來襲，統一集團即日起至11月12日首次推出「雙11一起+1」活動，攜手康是美網購eShop、7-ELEVEN i預購、博客來、數網鮮拾等4大線上購物平台邀請消費者「一起+1」，推出三星Galaxy Watch4 40mm藍牙版獨享集團優惠價7,111元，結帳再送OPEN POINT點數11%回饋；購買指定iPhone 13、iPhone 13 mini則享10% OPEN POINT點數回饋；7-ELEVEN i預購自11月7日上午11點起更首賣純金9999金條，是抗通膨時代保值投資最優之選。

統一集團與台灣三星策略合作，即日起至11月12日活動期間於康是美網購eShop、7-ELEVEN i預購、博客來、數網鮮拾等4大線上購物平台購買三星全品項，單筆消費滿1,111元即回饋11% OPEN POINT點數；預購旗艦款Samsung Galaxy Z Flip3 5G摺疊手機額外加贈市值4,990元的Samsung Galaxy Buds2；Samsung Galaxy Watch4 40mm藍牙版更有統一集團限定優惠價7,111元，同享11%點數回饋，挑戰市場最高回饋。

瞄準雙11的手機換機潮，康是美網購eShop、7-ELEVEN i預購、博客來、數網鮮拾等4大線上購物平台也同步針對指定iPhone系列祭出超值回饋，於活動期間購買指定iPhone 13、iPhone 13 mini全商品，立即享10% OPEN POINT點數。