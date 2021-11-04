快訊

學生上網課「老師竟是吳彥祖」！ 一查經歷根本神人等級

末日競賽：中國「核武擴軍400%」的2027台海因素？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

統一集團推「雙11一起+1」活動！黃金、摺疊手機全都有

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
統一集團即日起至11月12日推出「雙11一起+1」活動，黃金、摺疊手機全都有。圖／統一集團提供
統一集團即日起至11月12日推出「雙11一起+1」活動，黃金、摺疊手機全都有。圖／統一集團提供

迎接雙11電商熱浪來襲，統一集團即日起至11月12日首次推出「雙11一起+1」活動，攜手康是美網購eShop、7-ELEVEN i預購、博客來、數網鮮拾等4大線上購物平台邀請消費者「一起+1」，推出三星Galaxy Watch4 40mm藍牙版獨享集團優惠價7,111元，結帳再送OPEN POINT點數11%回饋；購買指定iPhone 13、iPhone 13 mini則享10% OPEN POINT點數回饋；7-ELEVEN i預購自11月7日上午11點起更首賣純金9999金條，是抗通膨時代保值投資最優之選。

統一集團與台灣三星策略合作，即日起至11月12日活動期間於康是美網購eShop、7-ELEVEN i預購、博客來、數網鮮拾等4大線上購物平台購買三星全品項，單筆消費滿1,111元即回饋11% OPEN POINT點數；預購旗艦款Samsung Galaxy Z Flip3 5G摺疊手機額外加贈市值4,990元的Samsung Galaxy Buds2；Samsung Galaxy Watch4 40mm藍牙版更有統一集團限定優惠價7,111元，同享11%點數回饋，挑戰市場最高回饋。

瞄準雙11的手機換機潮，康是美網購eShop、7-ELEVEN i預購、博客來、數網鮮拾等4大線上購物平台也同步針對指定iPhone系列祭出超值回饋，於活動期間購買指定iPhone 13、iPhone 13 mini全商品，立即享10% OPEN POINT點數。

此外，看準近年金價走強黃金保值的優勢，加上黃金為傳統抗通膨的避險資產，7-ELEVEN i預購、康是美網購eShop、博客來、數網鮮拾自11月7日上午11點起首賣純金9999金條，首推「港口王賓士金條1台兩」，由銀樓公會檢驗認證成色9999，品質有保障；同時針對送禮需求推出「Scottsdale獅王金條1公克」及「獅王金條1/100盎司（重量0.31g）」，購買貴金屬禮品購買便利又安全。

統一集團即日起至11月12日首次推出「雙11一起+1」活動，攜手康是美網購eShop、7-ELEVEN i預購、博客來、數網鮮拾等4大線上購物平台邀請消費者「一起+1」。圖／統一集團提供
統一集團即日起至11月12日首次推出「雙11一起+1」活動，攜手康是美網購eShop、7-ELEVEN i預購、博客來、數網鮮拾等4大線上購物平台邀請消費者「一起+1」。圖／統一集團提供
迎接雙11電商熱浪來襲，統一集團即日起至11月12日首次推出「雙11一起+1」活動，攜手康是美網購eShop、7-ELEVEN i預購、博客來、數網鮮拾等4大線上購物平台邀請消費者「一起+1」。圖／統一集團提供
迎接雙11電商熱浪來襲，統一集團即日起至11月12日首次推出「雙11一起+1」活動，攜手康是美網購eShop、7-ELEVEN i預購、博客來、數網鮮拾等4大線上購物平台邀請消費者「一起+1」。圖／統一集團提供

網購 博客來 雙11

延伸閱讀

Galaxy Watch 4、Galaxy Buds 2登台 與日法混血品牌合作視覺

「黃金」假太子身世曝光 王燦急滅證自嘲「報應」

雙11必買！愛奇藝國際版黃金VIP年卡搶先預約享5折優惠

蘇晏霈揪9年前舊愛「共浴」 下水踩黃金「要發了」！

相關新聞

現賺720元！樂雅樂「牛排買1送1」只有4天

慶祝雙11到來，連鎖日式家庭餐廳「樂雅樂」自11月8日起，連續4天推出「牛排餐買1送1」的限時優惠活動，包括紐西蘭菲力牛...

現代化情境式辦公園區 同時欣賞芬蘭灣美景

荷蘭建築事務所UNStudio為國際軟體發展公司JetBrains聖彼德堡公司設計新的辦公樓，將其原有的辦公場所轉變為現代化的情境式園區式辦公環境。

85˚C咖啡「買二送一」！限量「魷魚餅乾」挑戰戳椪糖

歡慶雙十一，85˚C推出門市與線上APP跨店取優惠，除了門市11/11當天11:00~23:00，限時爆料奶茶系列第二杯...

悠遊付進軍台南百貨戰場 林百貨上線享回饋

悠遊付首度打入台南在地百貨通路，正式在林百貨及Focus時尚流行館上線，即日起至12月31日止，在林百貨或Focus時尚...

美味、大滿足！OMEGA「三明治」面盤原來這樣煉成的！

在吐司中夾入餡料，無論是肉品、蔬菜、果醬，簡單的澱粉加上佐料，瞬間就能化身便利的美味果腹小點。夾層式的設計，同樣運用在今...

統一集團推「雙11一起+1」活動！黃金、摺疊手機全都有

迎接雙11電商熱浪來襲，統一集團即日起至11月12日首次推出「雙11一起+1」活動，攜手康是美網購eShop、7-ELE...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。