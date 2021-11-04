聖誕節超前部署！海尼根「聖誕星潮罐」7-11獨家上市

雖然時間邁入11月，但不少人都已迫不及待年底的聖誕節跟解封後的出遊時機。海尼根看準年底聖誕節商機，提前推出「聖誕星潮罐」於全台7-11統一超商獨家限量販售。除了以特殊包裝的紅綠雙色帶來聖誕節聯想，更推出折扣與雙11點數雙倍贈等多重活動。

歐洲冷杉（Abies alba）的綠色、聖誕老人的紅色，一向成為聖誕節的經典配色。「聖誕星潮罐」於是將品牌字母HEINEKEN拆解為綠色字體，再將搶眼的星星圖案化為熱情紅色，並搭配隱藏的禮盒元素，變身專屬的「海尼根迷彩」，以及歡樂、團聚的聯想。

品牌為了搶攻聖誕節商機，自11月8日至30日，凡購買海尼根經典330ml、海尼根經典500ml聖誕星潮罐、海尼根經典710ml，以及海尼根0.0零酒精330ml，以上四種商品任選3件可享92折優惠。想在戶外一邊享用海尼根、一邊使用品牌與Helinox推出的露營商品？從11月5日至11月22日期間，憑購買海尼根全品項之發票登錄集點，還可享限時點數雙倍計算，並可加價兌換海尼根與Helinox的聯名商品。最終活動詳情與細節，則以活動網站及海尼根官方LINE帳號公告為主。

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