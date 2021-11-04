現賺720元！樂雅樂「牛排買1送1」　只有4天

慶祝雙11到來，連鎖日式家庭餐廳「樂雅樂」自11月8日起，連續4天推出「牛排餐買1送1」的限時優惠活動，包括紐西蘭菲力牛排、10盎司沙朗牛排皆可適用，讓民眾輕鬆享受牛排的美味。另外在電商平台還有「咖哩包12入現享55折」，再加送餐券的限時優惠。

來自日本的樂雅樂餐廳，店內主打以日式手法呈現的西餐料理，包括有牛排、漢堡排、咖哩、沙拉等不同選擇，目前在台北、台中、台南等地均有布局，共計有13間門市。11月8日至11月11日期間，為呼應雙11到來，凡點購「紐西蘭菲力豪華套餐」（720元）、「10盎司沙朗牛排豪華套餐」（640元），即享買1送1的優惠。（每桌單筆最多買2送2、需提前1日完成訂位）

除此之外，樂雅樂自即日起至11月13日期間，限量於momo電商平台推出「雙系列咖哩包」優惠活動，12入原價899元，特價499元，現享55折。樂雅樂咖哩包是品牌熱銷十餘年的經典商品，只要依步驟加熱並加入自己喜愛的配菜就可快速上桌，活動期間購買，再加送價值550元的「沙朗牛排海鮮鮮蔬拼盤券」。