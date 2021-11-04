台日聯名便當今開賣！ 豬排款連日本人都盛讚是革命

台日聯名便當今天開賣，共計三款特色便當，每款午、晚餐限量供應25份。台鐵說，今天上午將近8時就有民眾前來等候，豬排便當連日本人都說讚，還稱是豬排革命。台鐵也說，受到疫情趨緩影響，今年累計到10月，台鐵便當銷售已比去年同期恢復六成四，相信開放車廂飲食後，便當銷售可以後來居上。

台鐵與西武集團日商王子大飯店台北分公司，為促進台日交流及慶祝去年11月4日台鐵礁溪站與伊豆箱根鐵道-伊豆長岡站，萬華站與近江鐵道-多賀大社前站締結姊妹車站周年，特地開發「菇菇時蔬炊飯」、「近江燒鴨炊飯」、「秩父草鞋豬排便當」三款台日聯名-旅味便當，並於今天上午10時30分於台北車站台鐵便當本舖1號店開賣。

根據台鐵規畫，今起到14日為販賣時間，每款每日午餐限量供應25份、晚餐25份，每人一款限購一個，售價150元到180元不等。

台鐵與日方代表今也召開記者會，雙方手持搖鈴象徵便當正式開賣。日方代表說，台灣在地食材結合日本特色，感受到台日交流，溝通過程也很流暢。代表也特別表示，先前台灣有各種豬排料理，都屬濃郁型，這次特別重現日本醬汁，非常感動，是革命性象徵。

台鐵說，三款特色便當合作模式是首例，由日方提供菜單，台鐵找在在地食材製作。以菇菇時蔬炊飯來說，用台灣一等米跟新鮮香菇片、牛蒡片等，配上熬製後的昆布高湯，鮮味豐富，最後加上毛豆仁，增添色彩和營養。

台鐵說，近江烤鴨炊飯是其中花了最多新血的便當，因為乾蛤蠣找不到，日本要進口也怕食材不好取得，還有食安報告問題，後來以電燒處理鯖魚，再加上燒鴨，「吃一口彷彿置身琵琶湖畔」。

至於豬排便當，台鐵說，相當得來不易，在五、六家廠商裡面海選出來，醬汁畫龍點睛，屬於比較稀、醬燒口感，特製照燒醬，濕潤又兼具酥脆口感，極富日本風味。配菜是一般八角鐵路便當的蔬菜，中日融合。

台鐵附業營運中心總經理陳文川說，今年因為受到疫情影響，鐵路便當捷延到明年6月，不過台鐵跟日方交流合作從2012年就開始，國門沒有開，藉由台日聯名，加強台日交流，讓沒辦法出國台灣民眾可以享受日本便當。