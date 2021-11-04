來自阿爾卑斯山脈融雪 德國史蘭利單一麥芽威士忌抵台

台灣是全球第四大威士忌進口國，也是全球人均銷量第一名的消費大國，國內進口的威士忌，大多以蘇格蘭、愛爾蘭、美國、日本等大產區為主，近期位於台中的英蓋爾精品洋酒，獨家引進來自德國史蘭利酒廠（SLYRS）的系列威士忌，提供國內威士忌酒迷更多不同的選擇。

史蘭利酒廠首席蒸餾大師Hans Kemenater，擅長將不同風味精選的橡木桶進行換桶陳年，以豐富創意搭配烘烤巴伐利亞麥芽的煙燻調性，加上使用100%產自巴伐利亞當地最高品質的夏季二裬大麥，以及來自阿爾卑斯山脈純淨融雪所匯集的天然泉水，創造出各式跳出傳統框架的風味桶威士忌，提供喜歡嘗鮮的酒迷更多不同的選擇。

事實上，德國除了世界知名的啤酒與葡萄酒之外，近30年德國的威士忌產業也日漸蓬勃，目前已經有近250家的德國酒廠生產威士忌產品；其中更有近30家酒廠，是以生產威士忌為主。

其中知名的史蘭利酒廠（SLYRS）位於德國南部巴伐利亞省內的施利爾塞小鎮（SCHLIERSEE），當地除了有著與蘇格蘭斯佩塞區（SPEYSIDE）極為相似的優異風土條件之外，酒廠從原料的把關篩選到蒸餾過程都極為嚴謹，在首席蒸餾大師Hans Kemenater的創意之下，精選不同風味的橡木桶進行換桶陳年，創造出像是波特桶、馬德拉桶、瑪莎拉桶、蘭姆桶以及P.X.雪莉桶等多款風味桶威士忌。

史蘭利酒廠單一麥芽德國威士忌波特桶（Port），使用100%產自巴伐利亞當地最高品質的夏季二裬大麥，耗費2.2公斤的大麥才能產出一瓶威士忌，在經過14個小時的緩慢二次蒸餾，將保留下來的每一滴精華放入225公升的美國白橡木桶中陳年，接著換桶至來自葡萄牙杜羅河酒莊（Douro Valley）的波特桶中繼續陳年，濃郁香草、堅果香甜氣息及烘烤巴伐利亞麥芽的煙燻調性，單瓶售價2500元，小批次限量獨特風味，深受許多國際鑑賞家們熱愛及讚賞。

史蘭利酒廠單一麥芽德國威士忌馬德拉桶（Madeira），同樣使用夏季二裬大麥，經過14個小時的緩慢二次蒸餾後，在美國白橡木桶中陳年4至5年，接著換桶至馬德拉桶中繼續陳年26個月而成，來自馬德拉桶的香甜鳳梨與濃縮甘草氣味完美呈現，烘烤氣息則一路延續至尾韻，與蜂蜜香甜氣味完美融合，風味相當經典獨特。

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