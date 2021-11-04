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星宇航空超美純白年曆今天中午開賣！設計巧思一次看

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
星宇航空2022年桌曆今天開放預購。圖／星宇航空提供
星宇航空2022年桌曆今天開放預購。圖／星宇航空提供

星宇迷千呼萬喚的2022年星宇航空桌曆今天預購開放預購。星宇航空說，2022年度桌曆以「純淨出發」、塔台用語「Cleared for takeoff」為靈感，採用純白極簡為主調，傳遞將繁雜的心境淨空，來迎向全新一年的期許，今天中午12時於星宇小舖準時開賣。

星宇說，「Cleared for takeoff」為航班起飛前，機場塔台空管人員給予機師許可起飛的指引，星宇航空選擇其作為2022金句，代表已準備好航向嶄新的年度，期待能與旅客一同再次擁抱飛行。

星宇說，該桌曆開門頁的「2022, clear for______」留空，附上特製字母轉印貼及刮字筆，邀請大家在新的一年懷抱純淨的心境，親手印上自己的年度目標。

星宇說，透過白色代表無限的可能，等著大家揮灑出自己的色彩，封面以潔白紙質及3D打凸工法呈現A321neo的優雅機身，並加以燙銀勾勒線條，搭配煙灰藍線圈及霧面的內折式底座。外包裝則為純白的抽拉式收藏盒，桌曆取出後，銀箔襯底映入眼簾，由內而外展現出清新的低調奢華。

星宇說，內頁照片為呼應主題，風格淨透明亮，精選特殊視角及構圖拍攝的航機、訓練設備及受訓實況，展現星宇多方面的美好細節，今年也沿用大獲好評的側邊月份快捷索引、大格記事欄，並可使用轉印貼中別緻的飛機造型，標記搭機日或其他值得期待的日子。

星宇說，年曆每本售價580元，預購期為今日中午12時至15日晚間11時59分，每人每筆訂單限購六本，詳細產品資訊可至星宇小舖查詢。

星宇航空2022年桌曆今天開放預購。圖／星宇航空提供
星宇航空2022年桌曆今天開放預購。圖／星宇航空提供
星宇航空2022年桌曆今天開放預購。圖／星宇航空提供
星宇航空2022年桌曆今天開放預購。圖／星宇航空提供
星宇航空2022年桌曆今天開放預購。圖／星宇航空提供
星宇航空2022年桌曆今天開放預購。圖／星宇航空提供

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