聽新聞
test
0:00 / 0:00

用餐免費吃！北村豆腐家推「蜂蜜牛奶椪糖餅霜淇淋」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
北村豆腐家新推出「蜂蜜牛奶椪糖餅霜淇淋」。圖／豆府提供
北村豆腐家新推出「蜂蜜牛奶椪糖餅霜淇淋」。圖／豆府提供

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》自播出後就在全球刮起風潮，看準魷魚遊戲熱潮，豆府集團旗下的「北村豆腐家」自即日起推出限定版的「蜂蜜牛奶椪糖餅霜淇淋」，在蜂蜜牛奶霜淇淋上，加上劇中代表性的「椪糖餅」，並且重現經典圖案，讓粉絲用餐之餘也能享受樂趣，用餐滿低消還可免費品嚐。

北村豆腐家本次推出的「蜂蜜牛奶椪糖餅霜淇淋」，選用台灣龍眼蜂蜜製成，帶有細緻的龍眼花香，具有柔軟滑順的清涼口感。上方搭配的椪糖餅，則有三角形、圓形、星形或雨傘等劇中出現的圖案。不論是將椪糖餅沾著霜淇淋品嚐，或是一口椪糖餅、一口霜淇淋，都可以享受到多層次的搭配滋味。即日起凡於門市滿低消，就可免費品嚐1支「蜂蜜牛奶椪糖餅霜淇淋」，原價每支90元。

為慶祝新品上市，蜂蜜牛奶椪糖餅霜淇淋也推出「第2支半價」的優惠方案，另外11月5日當天，購買蜂蜜牛奶椪糖餅霜淇淋且參與粉絲團活動，並於現場將椪糖餅的圖案完整取下，就可享免費再送1支。

蜂蜜 魷魚遊戲

延伸閱讀

紅酒過桶再一發！艾柏迪18年特仕版羅第丘紅酒桶抵台

影／欺負盲人！視障按摩中心收到過期3倍券成廢紙

塔香鹹酥雞、蜂蜜脆蛋糕！3款居家零食好涮嘴

屏東最美「福爾摩莎可可農場」清水模外觀簡約好拍！激推巧克力霜淇淋＆馬卡龍

相關新聞

用餐免費吃！北村豆腐家推「蜂蜜牛奶椪糖餅霜淇淋」

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》自播出後就在全球刮起風潮，看準魷魚遊戲熱潮，豆府集團旗下的「北村豆腐家」自即日起推出限...

全家便利商店App推「火鍋地圖」新功能！「即興開鍋」火鍋季開吃

不只天氣轉涼讓人想吃火鍋，火鍋可說是一年四季都超有人氣的美食，根據調查顯示，近2成民眾至少每周會吃一次火鍋，更有超過9成...

Chiara搶先全球首穿新款！示範低跟鞋、芭蕾舞鞋穿搭 照樣拍出不科學長腿

義大利時尚網紅Chiara Ferragni的超強社群能量，把她推上了路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的...

7-11「立冬限時3天」指定熱食第2件79折！聯名鮮食新推「辰園XO醬海鮮炒飯」

天氣逐漸轉冷，7-ELEVEN繼上月搶先推出「名鍋盛典」活動，已帶動相關類別業績成長5成以上，即日起再擴大濃郁系熱食結構...

戀上「人間香奈兒」JENNIE！全新COCO CRUSH形象照曝光

在英文中如果說「have a crush on someone」就表示有迷戀上某人的意思。香奈兒（Chanel）宣布品牌...

帛琉跨年包機來了！KKday早鳥33,999元起、1元再抽萬元

想出國跨年不是夢！KKday今（3日）宣布跨年包機方案，將與中華航空合作推出12月29日（三）出發、1月1日（六）返台的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。