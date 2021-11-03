用餐免費吃！北村豆腐家推「蜂蜜牛奶椪糖餅霜淇淋」

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》自播出後就在全球刮起風潮，看準魷魚遊戲熱潮，豆府集團旗下的「北村豆腐家」自即日起推出限定版的「蜂蜜牛奶椪糖餅霜淇淋」，在蜂蜜牛奶霜淇淋上，加上劇中代表性的「椪糖餅」，並且重現經典圖案，讓粉絲用餐之餘也能享受樂趣，用餐滿低消還可免費品嚐。

北村豆腐家本次推出的「蜂蜜牛奶椪糖餅霜淇淋」，選用台灣龍眼蜂蜜製成，帶有細緻的龍眼花香，具有柔軟滑順的清涼口感。上方搭配的椪糖餅，則有三角形、圓形、星形或雨傘等劇中出現的圖案。不論是將椪糖餅沾著霜淇淋品嚐，或是一口椪糖餅、一口霜淇淋，都可以享受到多層次的搭配滋味。即日起凡於門市滿低消，就可免費品嚐1支「蜂蜜牛奶椪糖餅霜淇淋」，原價每支90元。

為慶祝新品上市，蜂蜜牛奶椪糖餅霜淇淋也推出「第2支半價」的優惠方案，另外11月5日當天，購買蜂蜜牛奶椪糖餅霜淇淋且參與粉絲團活動，並於現場將椪糖餅的圖案完整取下，就可享免費再送1支。