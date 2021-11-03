全家便利商店App推「火鍋地圖」新功能！「即興開鍋」火鍋季開吃

不只天氣轉涼讓人想吃火鍋，火鍋可說是一年四季都超有人氣的美食，根據調查顯示，近2成民眾至少每周會吃一次火鍋，更有超過9成的人喜歡親友相聚吃火鍋。全家便利商店即日起推出「即興開鍋」火鍋季活動，集合實體門市、型錄預購及線上「全家行動購」網路商城、「全+1」LINE社群電商平台、全家便利商店App隨買預約取等多元管道，推出常溫湯底、冷凍湯組、生鮮肉品、有機蔬菜等近千項火鍋商品應戰。此外，被網友喻為全家便利商店App強大功能的地圖趣，也同步推出「火鍋地圖」新服務，一指就可查各門市內火鍋單品的項目與庫存量，讓吃火鍋變得更方便、更即興。

全家便利商店App加入「火鍋地圖」新功能，提供「鍋底湯包」、「肉品海鮮」、「冷藏火鍋料」、「常溫火鍋料」、「生鮮蔬菜」、「即食鍋物」等6種類型商品庫存查詢，採買更方便。

美味湯底是火鍋的主角，全家便利商店此次推出超過70款名店特色湯底，還陸續導入只有全家便利商店才有的獨家湯底，包括永豐餘生技的川味麻辣鍋、石頭火鍋、胡椒豬肚鍋，以及鮮乳坊的鮮奶鍋湯底、四平小館的酸菜白肉鍋等。

生鮮蔬菜、海鮮、肉品是火鍋必搭，今年全家便利商店火鍋季與主打產銷履歷和有機認證蔬菜的玉美生技合作，推出近50款玉美嚴選蔬菜，包括有機小白菜、有機金針菇、履歷去殼玉米筍等；針對懶得洗、切蔬菜的人，同步提供鮮切芋頭、南瓜、白蘿蔔等。玉美嚴選蔬菜商品於全台超過300間門市販售，可透過App「火鍋地圖」查詢購買。