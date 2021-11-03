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Chiara搶先全球首穿新款！示範低跟鞋、芭蕾舞鞋穿搭 照樣拍出不科學長腿

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Chiara Ferragni首穿路易威登Archlight低跟鞋、平底芭蕾舞鞋系列。圖／取自IG
Chiara Ferragni首穿路易威登Archlight低跟鞋、平底芭蕾舞鞋系列。圖／取自IG

義大利時尚網紅Chiara Ferragni的超強社群能量，把她推上了路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的官方IG，成為全球首位穿上全新Archlight平底芭蕾舞鞋、低跟鞋的名人，也在米蘭街道上和達文西葡萄園（Milan at La Vigna di Leonardo）拍攝了短片，表現全新鞋款的輕快，讓人再次驚嘆於Chiara Ferragni身為品牌寵兒的魅力，並且示範超短的裙裝、短褲搭襯平底鞋，也能顯出不科學長腿的視覺。

Chiara Ferragni表現Archlight平底芭蕾舞鞋的休閒運動風格。圖／取自IG
Chiara Ferragni表現Archlight平底芭蕾舞鞋的休閒運動風格。圖／取自IG
Chiara Ferragni演繹Archlight全新鞋款系列，成為全球首穿。圖／取自IG
Chiara Ferragni演繹Archlight全新鞋款系列，成為全球首穿。圖／取自IG

Chiara在米蘭的燦爛陽光下，以日常生活的步履節奏表現全新鞋款，還有鬥牛犬相伴，悠閒自在的情調，讓人看得嘴角上揚；影片拍攝的場景包括達文西葡萄園，這曾是1498年左右，在「最後的晚餐」完工前，斯福爾扎（Sforza）公爵在聖母院附近贈與達文西的葡萄園，目前為私人擁有，Chiara Ferragni在綠地中盡情享受寫意的日常生活，也表現新款Archlight的運動休閒風。在2018年首度曝光之後，老爹鞋鞋型的Archlight就成了路易威登經典鞋履之一，後續曾經延伸推出帥氣的靴款，在本季則是以浪漫優雅的低跟鞋或平底鞋作為全新款式。

Chiara Ferragni詮釋粉色Archlight低跟鞋。圖／取自IG
Chiara Ferragni詮釋粉色Archlight低跟鞋。圖／取自IG
Chiara Ferragni搭襯Archlight藍色款低跟鞋。圖／取自IG
Chiara Ferragni搭襯Archlight藍色款低跟鞋。圖／取自IG
Chiara Ferragni以極短褲搭配Archlight低跟鞋，輕鬆穿出修長比例。圖／取自IG
Chiara Ferragni以極短褲搭配Archlight低跟鞋，輕鬆穿出修長比例。圖／取自IG
Chiara Ferragni腳上的綠色款Archlight低跟鞋配色別緻，現正缺貨中。圖／取自IG
Chiara Ferragni腳上的綠色款Archlight低跟鞋配色別緻，現正缺貨中。圖／取自IG

Archlight低跟鞋設計為成熟率性的尖頭鞋型，鞋面材質以緞面搭配小牛皮，柔軟的橡膠鞋底採用波浪紋造型，是向原型運動鞋的設計致敬，鞋後跟以魔鬼氈作為搭帶，可調節長度，除了低跟鞋之外還有平底芭蕾舞鞋，同時呈現柔美、動感雙重風情，圖案以品牌的經典Monogram、LV Circle標誌為主，包括淺粉色、白色、綠色、米色等色系，打造簡約的都會穿搭風格。

Archlight低跟鞋，34,400元。圖／截自品牌官網
Archlight低跟鞋，34,400元。圖／截自品牌官網
Archlight平底芭蕾舞鞋，31,600元。圖／截自品牌官網
Archlight平底芭蕾舞鞋，31,600元。圖／截自品牌官網
Chiara Ferragni和兒子Leo一起看電影吃爆米花時，身穿LV印花緊身襪也表現出腿長的優勢。圖／取自IG
Chiara Ferragni和兒子Leo一起看電影吃爆米花時，身穿LV印花緊身襪也表現出腿長的優勢。圖／取自IG

達文西 米蘭 品牌 LV

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