Chiara搶先全球首穿新款！示範低跟鞋、芭蕾舞鞋穿搭 照樣拍出不科學長腿

義大利時尚網紅Chiara Ferragni的超強社群能量，把她推上了路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的官方IG，成為全球首位穿上全新Archlight平底芭蕾舞鞋、低跟鞋的名人，也在米蘭街道上和達文西葡萄園（Milan at La Vigna di Leonardo）拍攝了短片，表現全新鞋款的輕快，讓人再次驚嘆於Chiara Ferragni身為品牌寵兒的魅力，並且示範超短的裙裝、短褲搭襯平底鞋，也能顯出不科學長腿的視覺。 Chiara Ferragni表現Archlight平底芭蕾舞鞋的休閒運動風格。圖／取自IG Chiara Ferragni演繹Archlight全新鞋款系列，成為全球首穿。圖／取自IG

Chiara在米蘭的燦爛陽光下，以日常生活的步履節奏表現全新鞋款，還有鬥牛犬相伴，悠閒自在的情調，讓人看得嘴角上揚；影片拍攝的場景包括達文西葡萄園，這曾是1498年左右，在「最後的晚餐」完工前，斯福爾扎（Sforza）公爵在聖母院附近贈與達文西的葡萄園，目前為私人擁有，Chiara Ferragni在綠地中盡情享受寫意的日常生活，也表現新款Archlight的運動休閒風。在2018年首度曝光之後，老爹鞋鞋型的Archlight就成了路易威登經典鞋履之一，後續曾經延伸推出帥氣的靴款，在本季則是以浪漫優雅的低跟鞋或平底鞋作為全新款式。 Chiara Ferragni詮釋粉色Archlight低跟鞋。圖／取自IG Chiara Ferragni搭襯Archlight藍色款低跟鞋。圖／取自IG Chiara Ferragni以極短褲搭配Archlight低跟鞋，輕鬆穿出修長比例。圖／取自IG Chiara Ferragni腳上的綠色款Archlight低跟鞋配色別緻，現正缺貨中。圖／取自IG