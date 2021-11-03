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Chiara搶先全球首穿新款！示範低跟鞋、芭蕾舞鞋穿搭 照樣拍出不科學長腿
義大利時尚網紅Chiara Ferragni的超強社群能量，把她推上了路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的官方IG，成為全球首位穿上全新Archlight平底芭蕾舞鞋、低跟鞋的名人，也在米蘭街道上和達文西葡萄園（Milan at La Vigna di Leonardo）拍攝了短片，表現全新鞋款的輕快，讓人再次驚嘆於Chiara Ferragni身為品牌寵兒的魅力，並且示範超短的裙裝、短褲搭襯平底鞋，也能顯出不科學長腿的視覺。
Chiara在米蘭的燦爛陽光下，以日常生活的步履節奏表現全新鞋款，還有鬥牛犬相伴，悠閒自在的情調，讓人看得嘴角上揚；影片拍攝的場景包括達文西葡萄園，這曾是1498年左右，在「最後的晚餐」完工前，斯福爾扎（Sforza）公爵在聖母院附近贈與達文西的葡萄園，目前為私人擁有，Chiara Ferragni在綠地中盡情享受寫意的日常生活，也表現新款Archlight的運動休閒風。在2018年首度曝光之後，老爹鞋鞋型的Archlight就成了路易威登經典鞋履之一，後續曾經延伸推出帥氣的靴款，在本季則是以浪漫優雅的低跟鞋或平底鞋作為全新款式。
Archlight低跟鞋設計為成熟率性的尖頭鞋型，鞋面材質以緞面搭配小牛皮，柔軟的橡膠鞋底採用波浪紋造型，是向原型運動鞋的設計致敬，鞋後跟以魔鬼氈作為搭帶，可調節長度，除了低跟鞋之外還有平底芭蕾舞鞋，同時呈現柔美、動感雙重風情，圖案以品牌的經典Monogram、LV Circle標誌為主，包括淺粉色、白色、綠色、米色等色系，打造簡約的都會穿搭風格。
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