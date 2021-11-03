7-11「立冬限時3天」指定熱食第2件79折！聯名鮮食新推「辰園XO醬海鮮炒飯」

天氣逐漸轉冷，7-ELEVEN繼上月搶先推出「名鍋盛典」活動，已帶動相關類別業績成長5成以上，即日起再擴大濃郁系熱食結構、並於立冬之際，11月6日至11月8日限時3天推出熱食優惠，讓消費者味蕾為冬季預作準備。新品主打與台北喜來登大飯店「辰園」聯名開發的「XO醬海鮮炒飯」，同步推薦「請客樓」上市至今已熱銷超過150萬顆的「麻油雞飯糰」；預購誌更攜手米其林必比登推薦餐廳及結合多位名廚技術指導推出鍋物，搶攻暖胃商機。

7-ELEVEN「星級超商料理」將餐廳內的私房功夫菜轉化成微波即食的便利美味，本周新推出與台北喜來登大飯店旗下、連續4年米其林餐盤推薦的粵式餐廳「辰園」合作的「XO醬海鮮炒飯」，由辰園主廚指導XO醬炒飯配方，7-ELEVEN引進日本炒飯製程及專屬油品、使用新型炒飯機高溫將食材爆炒，媲美主廚專業直火現炒，且從油溫、下料順序、炒飯時間完全指導，精準掌握火侯，讓每顆飯粒都粒粒分明且香氣迷人，售價89元。

7-ELEVEN與台北喜來登大飯店「請客樓」聯名系列已吸引超過250萬人品味，其中又以「麻油雞飯糰」獲網友激推，Q彈米飯包裹著麻油雞腿及杏鮑菇，濃郁而不膩口，11月8日起搭配熱罐機指定熱飲或CITY CAFE熱美式咖啡可享OPEN超值組合價65元。

根據7-ELEVEN觀察，氣溫每下降4度，熱罐銷售即翻倍成長，7-ELEVEN門市每到冬季才會出現的「熱罐機」共有15款口味的飲品選擇，價格帶25元至49元，從豆漿、咖啡、奶茶、紅茶到乳酸菌飲料都買得到，全新登場的「可爾必思乳酸菌飲料」以迷你罐裝設計方便攜帶飲用，暖手又暖胃，搭配品牌經典普普風設計包裝，讓人彷佛置身日本街頭。

因應立冬到來，7-ELEVEN將於11月6日至11月8日限時3天推出指定湯品、湯麵、鍋物鮮食商品可享第2件79折優惠。