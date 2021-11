在英文中如果說「have a crush on someone」就表示有迷戀上某人的意思。香奈兒(Chanel)宣布品牌大使、當紅韓流女團成員JENNIE,將加入演繹全新COCO CRUSH形象廣告「A New Crush on JENNIE」,一語雙關,可以是讓人重新迷戀上JENNIE的意思,也可以指JENNIE戴上全新的COCO CRUSH珠寶的意思。完整系列照片預計於2022年1月發佈,不過從這次率先曝光的黑白照中可以看出,JENNIE的詮釋將會帶點俏皮,令人相當期待她為COCO CRUSH注入全新的活力。 COCO CRUSH戒指窄版款,18K白金鑲嵌鑽石,11萬1,000元。圖/香奈兒提供 COCO CRUSH戒指小型款,18K 白金鑲嵌鑽石,15萬3,000元。圖/香奈兒提供 COCO CRUSH戒指小型款,18K Beige米色金,82,000元。圖/香奈兒提供 歌手暨CHANEL品牌大使JENNIE將加入演繹全新COCO CRUSH形象廣告。圖/香奈兒提供 COCO CRUSH戒指窄版款,18K Beige米色金鑲嵌鑽石,11萬元。圖/香奈兒提供 COCO CRUSH戒指窄版款,18K Beige米色金,44,000元。圖/香奈兒提供