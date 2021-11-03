小鬼當家麥考利克金驚喜現身 GUCCI好萊塢大秀星光雲集

義大利時尚品牌GUCCI稍早在洛杉磯好萊塢大道舉辦最新時裝秀，這季靈感來自創意總監Alessandro Michele從小由擔任電影公司製作助理的母親那獲得的「好萊塢印象」，那是一種對電影世界的嚮往，Alessandro Michele透過名為「GUCCI LOVE PARADE」的系列，把他對「Hollywood」這9個字母的無限崇拜與迷戀變成一件件服裝，這些服裝特色似乎也濃縮著好萊塢電影工業令人印象深刻的劇種，像是浪漫愛情片、西部片、歌舞劇等，再加上令人驚喜的走秀嘉賓和場邊種種細節巧思設定，讓世界各地同步觀看大秀直播的觀眾即便無法到現場，也能深刻感受到好萊塢的濃厚魅力。

作為文化輸出大國，美國好萊塢電影工業的各種符碼對許多人來說都是非常熟悉的吧？這次GUCCI從場邊觀眾席的安排就注入滿滿巧思，使用了品牌雙C Logo帆布打造的一張張導演椅，讓與會嘉賓一入座就能很入戲地進入電影幕後世界。在馬路旁安置的一盞盞聚光燈照射下，模特兒們從知名的杜比劇院走出來，他們身穿可以令人聯想到瑪麗蓮夢露、麗塔海華斯、金露華等好萊塢黃金年代明星的華麗服飾，大量垂墜飄逸的透膚雪紡禮服結合羽毛裝飾，慵懶貴氣。而50年代的「大眾情人」傳奇男星洛克哈德森的銀幕形象，也透過融入Alessandro Michele鍾愛的70年代剪裁特色西裝呈現。繁複印花、亮色緞面等材質與元素的使用，帶來更多變的穿衣樂趣。牛仔帽令人想起曾風靡一時的西部片，搶眼的金屬頭飾則像是用更前衛有個性的方式呈現埃及艷后髮型般的精緻打扮風格。

而GUCCI除了透過設計展現好萊塢電影中那些經典造型和劇種風格之外，更邀請了與好萊塢有深刻連結的嘉賓參與走秀。與GUCCI向來友好，也曾代言GUCCI香水並參演《GUCCI：豪門謀殺案》的男星傑瑞德雷托的出現可能還想像得到，但麥考利克金一現身，相信一定讓許多現場、直播線上的觀眾驚喜不已！身為90年代好萊塢童星代表的他，雖然長大後沒有太多令人印象深刻的作品，但是光是《小鬼當家》系列就足以讓他成為一整個世代的童年象徵，時至今日依舊是許多歐美觀眾耶誕節必看的電影，非常有代表性。此外還有電影導演米蘭達裘麗、也是以童星出身的澳洲男星寇帝史密麥菲等等，同樣都擔任走秀嘉賓。

在受邀看秀名人中也還有另一個驚喜，那就是葛妮絲派特洛的造型跟她1996年參加MTV音樂大獎頒獎典禮的裝扮是幾乎相同的，差別只在當初那件是Tom Ford設計的，而這次她穿的則是Alessandro Michele之前所推出的Aria系列中復刻品牌經典的作品。時隔多年換上一樣的衣服、一樣的髮型，如果撇開照片畫質再加上沒有圖片說明，幾乎很難去判斷新舊照片的年份，更能讓人感受到葛妮絲絕佳的保養功力。

其他多位為品牌代言過的時尚名人也都盛裝出席，像是達珂塔強森、麥莉希拉、芙蘿倫絲威爾希、怪奇比莉等，另外像知名主持人詹姆斯柯登、《尚氣》女星奧卡菲娜等也都一同來參與這場大秀。