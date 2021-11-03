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蝦皮購物「11.11最強購物節」每人11張0元免運券大放送

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「11.11最強購物節」祭出商城8折券、每人11張0元免運券、3間千萬新家1元起標。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「11.11最強購物節」祭出商城8折券、每人11張0元免運券、3間千萬新家1元起標。圖／蝦皮購物提供

今年受疫情影響，全民網購時代來臨，加上年底振興五倍券助攻，更讓各大電商平台卯足全力衝刺買氣。迎接電商年度盛會雙11蝦皮購物「11.11最強購物節」請來天后張惠妹擔任活動大使，更祭出每人可領11張全站0元免運券、商城史上超殺8折券等優惠，再加上3間「千萬新家1元起標」的強檔加持，活動頁上線至今已吸引超過15萬人關注；「11.11最強購物節」暖身開跑至今，0元免運券已累積超過350萬人領取，蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰指出，預計今年雙11當天業績可望創下較平日成長超過10倍。

蝦皮購物「11.11最強購物節」11月11日當天精選48大品牌近千萬項商品下殺11元起，並與海底撈、太和殿、錢都、湊一鍋等6家火鍋名店推出人氣商品5折起，蝦皮獨家新品「海底撈即食湯煲火腿豚骨」嘗鮮價189元，「湊一鍋惡魔海鮮鍋雙人套餐」半價只要1,100元；另有萊爾富奇多雞汁玉米隨口脆即享券、麥當勞蛋捲冰淇淋即享券11月11日限時限量價1元。

蝦皮購物更集結站上年度熱賣商品，打造最低下殺1折起的獨家主題年度禮盒，蘋果新機年度禮盒、任天堂Switch年度禮盒雙11當天限時瘋搶價11,111元。11月11日凌晨0點至2點原價25,900元的iPhone 13 128GB搭配蝦皮商城史上超殺8折券最低只要23,900元；Dyson V11無線吸塵器搭配蝦皮商城史上超殺8折券後14,900元就能入手。

為了讓消費者買得過癮，蝦皮購物「11.11最強購物節」於雙11當天祭出品牌整點接力限時限量下殺11元起，包括「雅詩蘭黛年輕金三角」內含小棕瓶50ml，原價5,400元、限時特價1,111元；快車肉乾超級肉乾霸王下殺11元；Tefal藍調系列28cm不沾鍋、New Balance復古運動鞋破盤價811元。

蝦皮購物「11.11最強購物節」每人皆有全站0元免運券11張，即日起至11月11日可領券，其中2張限定於11月11日凌晨0點至2點使用、9張可於11月11日全天使用，11月10日前預先領券再享天天抽iPhone 13。蝦皮商城史上超殺8折券即日起開放領取，限11月11日當天凌晨0點至2點使用，最高可折2,000元；商城88折神券自動歸戶，可於11月11日全天使用，最高可折5,000元

此外，蝦皮購物攜手房產龍頭「海悅國際」推出3間千萬新家1元起標，11月9日至11月11日每天凌晨0點起開放一間競標，成功得標者再送110萬元圓夢購屋金與家電1.1折券。

蝦皮購物「11.11最強購物節」，Logitech G限量G PRO WIRELESS電競滑鼠11月11日搭配蝦皮商城史上超殺8折券限時優惠價3,990元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「11.11最強購物節」，Logitech G限量G PRO WIRELESS電競滑鼠11月11日搭配蝦皮商城史上超殺8折券限時優惠價3,990元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「11.11最強購物節」11月11日晚上8點推出「雅詩蘭黛年輕金三角」限時限量優惠價1,111元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「11.11最強購物節」11月11日晚上8點推出「雅詩蘭黛年輕金三角」限時限量優惠價1,111元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「11.11最強購物節」，iPhone 13 128GB搭配商城8折券，11月11日限時優惠價23,900元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「11.11最強購物節」，iPhone 13 128GB搭配商城8折券，11月11日限時優惠價23,900元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「11.11最強購物節」Logitech G英雄聯盟獨家新品搭配商城8折券，最高現省2,300元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「11.11最強購物節」Logitech G英雄聯盟獨家新品搭配商城8折券，最高現省2,300元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「11.11最強購物節」祭出總額高達5億的遊戲獎勵。圖／蝦皮購物提供
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蝦皮購物 雙11 品牌

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