快訊

10萬包養酒店妹！純情男遭設局殺害 胸前綁石頭空磚棄屍

中國軍事威脅擴大 澳洲如何與美同盟共同抗衡？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

關穎3億寶格麗頂級珠寶上身 愛蛇狂野頑皮：和我很像！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
名媛關穎出席寶格麗頂級珠寶展。圖／寶格麗提供
名媛關穎出席寶格麗頂級珠寶展。圖／寶格麗提供

有「彩寶藝術大師」美譽的義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）自11月2日至11月6日止在台北麗晶總統套房舉辦頂級珠寶暨腕表展覽（採預約制），薈萃歷年頂級珠寶系列的精華之作，共展出總價逾30億的200件頂級珠寶、頂級珠寶表及複雜腕表，讓璀璨絢爛的創意無限馳騁。時尚名媛關穎特地現身站台，共配戴了藍寶石和祖母綠兩套珠寶，總價值約3.8億元，「大膽的設計和我個性很像，有點頑皮又有點狂野！」

關穎表示最欣賞寶格麗的設計，在彰顯主石的同時，設計本身也很雋永。而寶格麗的珠寶中，她最喜歡Serpenti靈蛇的設計，「蛇有智慧、協助、平安等不同的寓意，還散發著神秘感，設計立體有有個性。」她在會場逛展表示有許多設計都很動心，猶如欣賞藝術品般，其中鑲嵌了5顆橢圓形蛋面切割淺粉水晶、白水晶、藍色拓帕石、紫水晶、紅碧璽彩色寶石的項鍊，童趣的手法讓她印象特別深刻。巨蟹座的關穎最喜歡7月的誕生石紅寶石，除了熱情也有個性，不過在購買珠寶時，關穎認為除了重視能否傳承，自己喜歡也很重要，「喜歡、有放感情，才有價值。」

本次展出最高單價的作品，是以10克拉枕形切割莫三比克紅寶石為主角的Forever Rubies頂級紅寶石與鑽石項鍊，各種花式切割鑽石不同的火光編織成猶如領片般的結構，彰顯紅寶石的非凡大器。這次登台的14件紅寶石作品中，亦有一枚鑲嵌8.08克拉緬甸鴿血紅紅寶石的鑽戒，色澤無懈可擊，價格近3億元。

台灣藏家鍾愛的祖母綠，一枚鑲嵌13.59克拉無油哥倫比亞祖母綠戒指，頂級的車工、色澤與淨度都是鑑賞重點。關穎演繹的Emerald City項鍊，將羅馬永恆之城的建築概念融入設計，交錯鑲嵌的寶石形成獨特的光影層次，彰顯中央21.49克拉的方形切割尚比亞祖母綠。Sapphire Petal頂級藍寶石與鑽石項鍊則以富有視覺韻律的5瓣寶石花瓣結構，襯托中央鑲嵌35.45克拉枕形切割矢車菊藍藍寶石。

除了環繞大克拉彩寶的創作，這次許多經典的系列更蛻變出嶄新的風貌。蛋面切割的彩色寶石與璀璨明亮的切面寶石錯落交織，勾勒出帶有童趣的活潑魅力。以小飛俠彼得潘童話為創作靈感的Charming Sirens項鍊，在色澤甜潤清亮的綠玉髓與紫水晶、粉紅碧璽圓珠支籤，用鑽石鑲嵌成蝴蝶結的鍊結圖騰，充滿巧思。

以扇形馬賽克圖騰為靈感而誕生Divas’ Dream系列，多層次的設計和垂墜的流蘇呈現有別以往的嶄新配戴感。代表性的靈蛇Serpenti系列，則是以更纖細的蛇身點綴流蘇，或是以金屬在蛇身上勾勒出纏繞的緞帶線條，賦予這款經典的設計更柔媚的女性魅力。向來以古希臘羅馬時期的古幣為主角的Monete系列，今次亦有較為現代的19世紀古幣作品，自由女神的圖像在紅珊瑚、青金石的對比配色中施展摩登魅力。

BVLGARI Fiorever系列頂級彩寶與珍珠耳環，以優雅的Akoya白珍珠襯托繽紛清透的花式切割剛玉，展現羅馬之花的年輕童趣，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Fiorever系列頂級彩寶與珍珠耳環，以優雅的Akoya白珍珠襯托繽紛清透的花式切割剛玉，展現羅馬之花的年輕童趣，價格店洽。圖／寶格麗提供
以小飛俠彼得潘童話為靈感創作的BVLGARI頂級彩寶項鍊，鍊結以蝴蝶結為設計元素，黃K金鑲嵌玉髓、紫水晶、粉紅碧璽、鑽石，價格店洽。圖／寶格麗提供
以小飛俠彼得潘童話為靈感創作的BVLGARI頂級彩寶項鍊，鍊結以蝴蝶結為設計元素，黃K金鑲嵌玉髓、紫水晶、粉紅碧璽、鑽石，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級祖母綠與粉紅碧璽耳環，白K金鑲嵌9.25克拉尚比亞祖母綠、9.07克拉的粉紅碧璽、鑽石、祖母綠、粉紅碧璽，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級祖母綠與粉紅碧璽耳環，白K金鑲嵌9.25克拉尚比亞祖母綠、9.07克拉的粉紅碧璽、鑽石、祖母綠、粉紅碧璽，價格店洽。圖／寶格麗提供
全場單價最高的BVLGARI MAGNIFICA系列Forever Rubies頂級紅寶石與鑽石項鍊，約3.6億元。圖／寶格麗提供
全場單價最高的BVLGARI MAGNIFICA系列Forever Rubies頂級紅寶石與鑽石項鍊，約3.6億元。圖／寶格麗提供
以小飛俠彼得潘童話為靈感創作的BVLGARI頂級彩寶項鍊，鍊結以蝴蝶結為設計元素，黃K金鑲嵌玉髓、紫水晶、粉紅碧璽、鑽石，價格店洽。圖／寶格麗提供
以小飛俠彼得潘童話為靈感創作的BVLGARI頂級彩寶項鍊，鍊結以蝴蝶結為設計元素，黃K金鑲嵌玉髓、紫水晶、粉紅碧璽、鑽石，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI MAGNIFICA系列Forever Rubies頂級紅寶石與鑽石戒指，鉑金鑲嵌8.08克拉橢圓形切割緬甸鴿血紅紅寶石、鑽石，約2億9,400萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI MAGNIFICA系列Forever Rubies頂級紅寶石與鑽石戒指，鉑金鑲嵌8.08克拉橢圓形切割緬甸鴿血紅紅寶石、鑽石，約2億9,400萬元。圖／寶格麗提供
名媛關穎配戴總價值逾2億元的寶格麗頂級珠寶，項鍊鑲嵌逾35克拉的藍寶石主石。圖／寶格麗提供
名媛關穎配戴總價值逾2億元的寶格麗頂級珠寶，項鍊鑲嵌逾35克拉的藍寶石主石。圖／寶格麗提供
名媛關穎配戴寶格麗頂級珠寶，來自尚比亞的祖母綠妝點項鍊，手上的哥倫比亞祖母綠鑽戒價值上億。圖／寶格麗提供
名媛關穎配戴寶格麗頂級珠寶，來自尚比亞的祖母綠妝點項鍊，手上的哥倫比亞祖母綠鑽戒價值上億。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級彩寶與鑽石項鍊，橢圓形蛋面切割淺粉水晶、白水晶、藍色拓帕石、紫水晶、紅碧璽，整體的活潑大膽是關穎印象最深刻的展品之一，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級彩寶與鑽石項鍊，橢圓形蛋面切割淺粉水晶、白水晶、藍色拓帕石、紫水晶、紅碧璽，整體的活潑大膽是關穎印象最深刻的展品之一，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI MAGNIFICA系列SAPPHIRE PETAL頂級藍寶石與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌35.45克拉枕型切割矢車菊藍藍寶石、鑽石、藍寶石，約7,947萬3,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI MAGNIFICA系列SAPPHIRE PETAL頂級藍寶石與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌35.45克拉枕型切割矢車菊藍藍寶石、鑽石、藍寶石，約7,947萬3,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級祖母綠與鑽石戒指，鉑金鑲嵌13.59克拉哥倫比亞無油祖母綠與2顆梨形切割鑽石，約1億6,585萬6,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級祖母綠與鑽石戒指，鉑金鑲嵌13.59克拉哥倫比亞無油祖母綠與2顆梨形切割鑽石，約1億6,585萬6,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列頂級鑽石與祖母綠雙圈手環，今年新版的纖細身形更具女人味，449萬2,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列頂級鑽石與祖母綠雙圈手環，今年新版的纖細身形更具女人味，449萬2,000元。圖／寶格麗提供
名媛關穎配戴總價值逾2億元的寶格麗頂級珠寶，項鍊鑲嵌逾35克拉的藍寶石主石。圖／寶格麗提供
名媛關穎配戴總價值逾2億元的寶格麗頂級珠寶，項鍊鑲嵌逾35克拉的藍寶石主石。圖／寶格麗提供
BVLGARI Monete系列頂級珊瑚與青金石古幣項鍊，以1807年美國自由女神頭像古幣為中心，搭配義大利野生紅珊瑚、青金石、鑽石。
BVLGARI Monete系列頂級珊瑚與青金石古幣項鍊，以1807年美國自由女神頭像古幣為中心，搭配義大利野生紅珊瑚、青金石、鑽石。

珠寶 鑽石

延伸閱讀

大買家商場失竊上百萬珠寶 飲料吸管唾液DNA抓到賊

碳纖維珠寶、卡地亞LOVE設計師創作 富藝斯網購獻經典

從天王Rain到「俗女」謝盈萱都能駕馭！真正百搭的珠寶

7652萬元差點進垃圾桶！英老婦清自宅找到34克拉鑽石

相關新聞

小鬼當家麥考利克金驚喜現身 GUCCI好萊塢大秀星光雲集

義大利時尚品牌GUCCI稍早在洛杉磯好萊塢大道舉辦最新時裝秀，這季靈感來自創意總監Alessandro Michele從...

聽歌抽住宿券！小鹿文娛「夢幻微醺啤酒房」有霓虹粉光

邊聽音樂邊喝啤酒，醉了直接睡，更棒的是，還有機會免費喝、免費住。小鹿文娛偕手台哥大MyMusic打造「啤酒音樂節」，其中...

蝦皮購物「11.11最強購物節」每人11張0元免運券大放送

今年受疫情影響，全民網購時代來臨，加上年底振興五倍券助攻，更讓各大電商平台卯足全力衝刺買氣。迎接電商年度盛會雙11，蝦皮...

限量PORTER包裝更吸引人！收藏等級的G-SHOCK腕表問世

這不是第一次Casio旗下的G-SHOCK腕表，跟日本潮流袋包品牌Yoshida Porter的首次聯名。但這次的限量外...

關穎3億寶格麗頂級珠寶上身 愛蛇狂野頑皮：和我很像！

有「彩寶藝術大師」美譽的義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）自11月2日至11月6日止在台北麗晶總統套房舉辦頂級珠...

歐洲優質格那希葡萄酒來了！大師班講座北高開跑

等不及解封飛一趟歐洲？由西班牙格那希葡萄酒協會（Garnacha Origen Association）與法國魯西隆葡萄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。