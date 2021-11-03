關穎3億寶格麗頂級珠寶上身 愛蛇狂野頑皮：和我很像！

有「彩寶藝術大師」美譽的義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）自11月2日至11月6日止在台北麗晶總統套房舉辦頂級珠寶暨腕表展覽（採預約制），薈萃歷年頂級珠寶系列的精華之作，共展出總價逾30億的200件頂級珠寶、頂級珠寶表及複雜腕表，讓璀璨絢爛的創意無限馳騁。時尚名媛關穎特地現身站台，共配戴了藍寶石和祖母綠兩套珠寶，總價值約3.8億元，「大膽的設計和我個性很像，有點頑皮又有點狂野！」

關穎表示最欣賞寶格麗的設計，在彰顯主石的同時，設計本身也很雋永。而寶格麗的珠寶中，她最喜歡Serpenti靈蛇的設計，「蛇有智慧、協助、平安等不同的寓意，還散發著神秘感，設計立體有有個性。」她在會場逛展表示有許多設計都很動心，猶如欣賞藝術品般，其中鑲嵌了5顆橢圓形蛋面切割淺粉水晶、白水晶、藍色拓帕石、紫水晶、紅碧璽彩色寶石的項鍊，童趣的手法讓她印象特別深刻。巨蟹座的關穎最喜歡7月的誕生石紅寶石，除了熱情也有個性，不過在購買珠寶時，關穎認為除了重視能否傳承，自己喜歡也很重要，「喜歡、有放感情，才有價值。」

本次展出最高單價的作品，是以10克拉枕形切割莫三比克紅寶石為主角的Forever Rubies頂級紅寶石與鑽石項鍊，各種花式切割鑽石不同的火光編織成猶如領片般的結構，彰顯紅寶石的非凡大器。這次登台的14件紅寶石作品中，亦有一枚鑲嵌8.08克拉緬甸鴿血紅紅寶石的鑽戒，色澤無懈可擊，價格近3億元。

台灣藏家鍾愛的祖母綠，一枚鑲嵌13.59克拉無油哥倫比亞祖母綠戒指，頂級的車工、色澤與淨度都是鑑賞重點。關穎演繹的Emerald City項鍊，將羅馬永恆之城的建築概念融入設計，交錯鑲嵌的寶石形成獨特的光影層次，彰顯中央21.49克拉的方形切割尚比亞祖母綠。Sapphire Petal頂級藍寶石與鑽石項鍊則以富有視覺韻律的5瓣寶石花瓣結構，襯托中央鑲嵌35.45克拉枕形切割矢車菊藍藍寶石。

除了環繞大克拉彩寶的創作，這次許多經典的系列更蛻變出嶄新的風貌。蛋面切割的彩色寶石與璀璨明亮的切面寶石錯落交織，勾勒出帶有童趣的活潑魅力。以小飛俠彼得潘童話為創作靈感的Charming Sirens項鍊，在色澤甜潤清亮的綠玉髓與紫水晶、粉紅碧璽圓珠支籤，用鑽石鑲嵌成蝴蝶結的鍊結圖騰，充滿巧思。