限量PORTER包裝更吸引人！收藏等級的G-SHOCK腕表問世

這不是第一次Casio旗下的G-SHOCK腕表，跟日本潮流袋包品牌Yoshida Porter的首次聯名。但這次的限量外包裝，絕對是潮流迷、表迷都想收藏的品項。由Yoshida Porter操刀，為聯名的AWM-500GC-1A腕表，量身打造一款攜帶盒，即使不是用來收納手表，也是一個超夯隨身小包。

今年年初，歡慶「吉田鞄製作所（Yoshida Porter）」創立85周年，當時G-SHOCK就推出過聯名GM-5600EY表款，上市後迅速銷售一空，迄今拍賣平台更有賣家以超訂價方式在販售，顯見其話題和稀有性。來到11月，雙品牌再度合作，呈現全新的AWM-500GC腕表，採用1989年發行的AW-500G系列為藍本，但進化為全金屬不鏽鋼構造。之所以利用這款腕表來做聯名，因為AW-500G是品牌中首款搭配指針設計，在發展歷史中別具意義。

表盤設計延續1989年AW-500G的經典防震曲線圖設計。圖／Casio提供

而全新的AWM-500GC表盤設計延續原始設定，重現經典防震曲線圖；而不鏽鋼的表殼，還施以防刮耐磨的類鑽碳DLC塗層，打造出全黑質感。不僅如此，金屬的部分還在細節處輔以髮絲紋處理，凸顯出金色的細膩設計。在功能上搭載太陽能電力Tough Solar與世界六局電波對時，只需要在微弱光源下即可充電，透過接收標準時間電波訊號。內建多元機能包括世界時間、1/100秒碼表、倒數計時、鬧鈴與LED照明。 為了此次合作，吉田鞄製作所特別設計攜帶盒，搭配的拉鍊概念來自紅色時針和金色分針，而外盒頂部則以壓印經典防震曲線圖。

G-SHOCK與Yoshida Porter聯名AWM-500GC-1A腕表，鍍黑精鋼表殼、表鍊，約36,000元。圖／Casio提供

拉鍊的設計靈感來自紅色時針和金色分針。圖／Casio提供

為了此次合作，吉田鞄製作所特別設計攜帶盒。圖／Casio提供