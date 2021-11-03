雙11吃「橘色個人鍋」加碼送氣泡酒！還有占卜師助脫單

隨著雙十一節即將到來，橘色旗下的個人鍋物「Extension 1 by 橘色」，自11月5日起應景推出光棍節專屬套餐，可以享受A5和牛與海鮮搭配的海陸滋味，並隨餐招待「愛情靈藥」氣泡酒1杯。另外在特定日期，還會有彩虹光占卜師駐場，為用餐民眾找出潛藏魅力、指引方向。

Extension 1 by 橘色自11月5日至11月11日所推出的「占勳饗宴」，選用A5和牛下腹肉擔任主角，搭配上鮮活鱸魚片、北海道干貝、加拿大北寄貝、水晶白蝦及黑虎蝦等7種品項的海鮮盛合，滿足民眾的口腹之慾，每套售價1,680元。活動期間，凡點購者，即可免費招待以水蜜桃、荔枝果香為基底的果香氣泡酒「愛情靈藥」1杯，讓美食與美酒的搭配，增添節慶時的儀式感。數量有限，贈完為止。

為了帶給用餐民眾不同的用餐體驗，同時在渴望脫單之際，能夠重新認識自己。Extension 1 by 橘色在11月6日、7日安排彩虹光療癒中心創辦人Nina進駐現場，透過彩虹色片為民眾分析潛意識想法。凡於活動日中午11:30至15:00期間，來店消費任一套餐，即可免費參與彩虹光占卜1次。