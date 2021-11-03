歐洲優質格那希葡萄酒來了！ 大師班講座北高開跑

等不及解封飛一趟歐洲？由西班牙格那希葡萄酒協會（Garnacha Origen Association）與法國魯西隆葡萄酒行業協會（Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon）聯手執行的「歐洲優質格那希（Grenache）葡萄酒」活動，把歐洲優質的格那希葡萄酒，給搬到台灣了。預計11月12日與23日下午，分別在台北晶華酒店與高雄MLD台鋁晶綺盛宴，舉辦歐洲優質格那希大師班講座與專業酒展。

「歐洲優質格那希葡萄酒」是歐盟資助為期三年（2019～2021）的推廣活動，目的在於提高包括南韓、日本、中國、香港、新加坡和台灣在內的亞洲地區的消費者，對歐洲高品質格那希葡萄酒的認知。