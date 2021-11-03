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歐洲優質格那希葡萄酒來了！ 大師班講座北高開跑

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
格那希葡萄酒具有十分明顯的蜜餞水果與肉桂香氣。圖／摘自garnachagrenache.com。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格那希葡萄酒具有十分明顯的蜜餞水果與肉桂香氣。圖／摘自garnachagrenache.com。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

等不及解封飛一趟歐洲？由西班牙格那希葡萄酒協會（Garnacha Origen Association）與法國魯西隆葡萄酒行業協會（Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon）聯手執行的「歐洲優質格那希（Grenache）葡萄酒」活動，把歐洲優質的格那希葡萄酒，給搬到台灣了。預計11月12日與23日下午，分別在台北晶華酒店與高雄MLD台鋁晶綺盛宴，舉辦歐洲優質格那希大師班講座與專業酒展。

「歐洲優質格那希葡萄酒」是歐盟資助為期三年（2019～2021）的推廣活動，目的在於提高包括南韓、日本、中國、香港、新加坡和台灣在內的亞洲地區的消費者，對歐洲高品質格那希葡萄酒的認知。

此次北高雙城活動，分別將帶來大師班講座與專業酒展。將以歐洲產的格那希葡萄酒為主題，分別邀請台灣亞洲葡萄酒學會會長洪昌維（台北場），以及葡萄酒講談社社長屈享平（高雄場），講述格那希葡萄品種的特性起源、歷史，以及歐盟認證地理標誌。活動僅接受事先報名，並持名片入場。

格那希葡萄起源自西元前153年法國與西班牙的國界交接處。圖／摘自garnachagrenache.com。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格那希葡萄起源自西元前153年法國與西班牙的國界交接處。圖／摘自garnachagrenache.com。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格那希是歐洲最古老的品種，也是最被廣泛種植的品種。圖／摘自garnachagrenache.com。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格那希是歐洲最古老的品種，也是最被廣泛種植的品種。圖／摘自garnachagrenache.com。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

葡萄酒 歐盟 標誌

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