歐洲優質格那希葡萄酒來了！ 大師班講座北高開跑
等不及解封飛一趟歐洲？由西班牙格那希葡萄酒協會（Garnacha Origen Association）與法國魯西隆葡萄酒行業協會（Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon）聯手執行的「歐洲優質格那希（Grenache）葡萄酒」活動，把歐洲優質的格那希葡萄酒，給搬到台灣了。預計11月12日與23日下午，分別在台北晶華酒店與高雄MLD台鋁晶綺盛宴，舉辦歐洲優質格那希大師班講座與專業酒展。
「歐洲優質格那希葡萄酒」是歐盟資助為期三年（2019～2021）的推廣活動，目的在於提高包括南韓、日本、中國、香港、新加坡和台灣在內的亞洲地區的消費者，對歐洲高品質格那希葡萄酒的認知。
此次北高雙城活動，分別將帶來大師班講座與專業酒展。將以歐洲產的格那希葡萄酒為主題，分別邀請台灣亞洲葡萄酒學會會長洪昌維（台北場），以及葡萄酒講談社社長屈享平（高雄場），講述格那希葡萄品種的特性起源、歷史，以及歐盟認證地理標誌。活動僅接受事先報名，並持名片入場。
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