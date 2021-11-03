再生紙漿、皮革碎料做包裝 Ferragamo限量系列很環保

追求可持續性的生產與設計是這現在時尚品牌普遍的經營方向，希望顧及商業利益的同時也能愛護環境、守護地球。Salvatore Ferragamo近日全新推出Salvatore Ferragamo Icon-Up限量系列，就是以促進循環經濟發展為初衷。全系列包含多款品牌經典女士鞋履及皮帶作品，更透過材質來彰顯循環創意理念。

Salvatore Ferragamo Icon-Up限量系列秉持著品牌理念，融會現代設計與再生材料，讓經典煥然新生，共推出多達300件精選單品，包括品牌標誌性的Vara及Varina鞋款，以及其他配件，設計上可以看到佛羅倫斯Salvatore Ferragamo博物館正在展出的老虎印花絲巾的圖樣、Gancini印花等等，無論是在色彩和材質的拼接組合等都更顯鮮明活潑。

這次全系列商品都配有可重複使用的印花抽繩包與融合再生紙漿與皮革碎料製成的Favini再生紙盒作為包裝，前者更是以Ferragamo原料庫中的現有材料製成，盡力做到物盡其用、不浪費。