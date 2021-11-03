最豪奢口紅想試嗎？破萬元售價仍有貴婦搶著入手

對女人來說，唇膏是化妝時很重要的單品，而唇膏價格從開架品牌的百來元，一直到專櫃品牌的破千元都有。但如今台灣也出現「超豪奢」唇膏，單價突破萬元，日前開賣時，仍有貴婦出手購買，未來一拿出補妝，氣勢就是滿點。

法國彩妝保養品牌嬌蘭，就推出全新「紅寶之吻鎏金限量套組」，售價達11,200元，該唇膏套組中，口紅是嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏經典熱賣色N°214胭脂留香，而價格貴在彩殼上，邀來法國Baqué Molinié 工作室合作，以全手工金線編制出立體蜜蜂，再繡上金色的珠子，縫製在唇膏網狀絲絨襯墊上，整組就是呈現獨一無二的魅力，一拿出來補妝，絕對閃瞎別人。

此次合作的Baqué Molinié工作室，以手工刺繡與生活藝術創作聞名，不少高級時裝的刺繡，都出自於該工作室之手。